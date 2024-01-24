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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza Nedeniyle Seferler Aksadı - Son Dakika
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Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza Nedeniyle Seferler Aksadı

Kabataş-Bağcılar arasındaki tramvay hattında bir aracın arızalanması sonucu seferler aksadı. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, arızanın yolun kapanmasına neden olduğu ve seferlerin Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapıldığı belirtildi. Ancak yaklaşık 1 saat sonra seferler normale döndü.

Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza Nedeniyle Seferler Aksadı
24.01.2024 - 09:31,  Güncelleme: 09:32
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Kabataş- Bağcılar arasındaki tramvay hattı yolunda bir arabanın arızalanması nedeniyle aksayan tramvay seferleri normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan ikinci duyuruda, yaklaşık 1 saatin ardından seferlerin normale döndüğünü bildirdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza Nedeniyle Seferler Aksadı - Son Dakika
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