T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin saat 11.50'den itibaren Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında icra edileceği belirtildi.
Bu kapsamda, sefer yapılamayan Kabataş-Eminönü istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verildi.
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü duyuruldu.
Son Dakika › Güncel › Kabataş-Bağcılar Tramvay Seferleri Normale Döndü - Son Dakika
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