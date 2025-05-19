Kabataş-Bağcılar Tramvay Seferleri Normale Döndü

T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nda meydana gelen teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin saat 11.50'den itibaren Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında icra edileceği belirtildi.

Bu kapsamda, sefer yapılamayan Kabataş-Eminönü istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından arızanın giderildiği ve seferlerin normale döndüğü duyuruldu.