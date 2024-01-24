09:57 • •
09:02 •
Süper Lig'in yayın ihalesine Kulüpler Birliği giriyor! Planladıkları sistemin Türk futbolunda benzeri yok•
Kabataş- Bağcılar arasındaki tramvay hattı yolunda bir arabanın arızalanması nedeniyle tramvay seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılıyor.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızın yol güzergahında meydana gelen kara yolu aracı arızası sonucu yolumuzun kapanması nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattında Arıza Nedeniyle Sefer Değişikliği - Son Dakika