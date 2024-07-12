Kabe İmamı Şeyh Salih bin Humeyd Filistin ve Mescid-i Aksa için dua etti

Güncel

Kabe İmamı Şeyh Salih bin Humeyd, cuma hutbesinde İsrail saldırıları altındaki Filistin halkı ve Mescid-i Aksa için dua etti.

Suudi Arabistan devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin haberine göre Kabe İmamı Şeyh Humeyd, cuma hutbesinde 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin halkına karşı devam eden İsrail saldırılarına dikkati çekti.

Kabe İmamı Şeyh Humeyd, İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinliler için "Allahım, Filistin'deki kardeşlerimizi koru, yaralarını sar, esir tutulanları özgürlüklerine kavuştur. Allahım, Filistinli kardeşlerimizin hastalarına şifa ver, ölülerine rahmet eyle ve şehitlerini kabul eyle." şeklinde dua etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı günden bu yana baskın ve kısıtlamalar dayattığı Mescid-i Aksa için de dua eden Şeyh Humeyd, "Allahım, Mescid-i Aksa'yı gaspçı işgalcilerden kurtararak özgürlüğüne kavuştur, derecesini yükselt, temelini güçlendir." dedi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.