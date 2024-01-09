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Kabil'de Bombalı Saldırı: En Az 3 Ölü - Son Dakika
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Kabil'de Bombalı Saldırı: En Az 3 Ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in doğusunda meydana gelen bombalı saldırı sonucu en az 3 kişi hayatını kaybetti. Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, saldırının Alokhail bölgesinde bir yolcu aracına yerleştirilen manyetik bombanın patlatılması sonucu gerçekleştiğini belirtti. Güvenlik güçleri olay yerine intikal etti ve bir şüpheli tutuklandı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil\'de Bombalı Saldırı: En Az 3 Ölü
09.01.2024 - 17:53,
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Afganistan'ın başkenti Kabil'in doğusunda meydana gelen bombalı saldırı sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.

Zadran, Kabil'in doğusundaki Alokhail bölgesinde akşam bir yolcu aracına yerleştirilen manyetik bombanın patlatılması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini söyleyen Zadran, olayla ilgili bir şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde de 6 Ocak'ta meydana gelen bombalı saldırı sonucu 5 kişi ölmüş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kabil'de Bombalı Saldırı: En Az 3 Ölü - Son Dakika
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