Afganistan'ın başkenti Kabil'in doğusunda meydana gelen bombalı saldırı sonucu en az 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, konuyla ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı.
Zadran, Kabil'in doğusundaki Alokhail bölgesinde akşam bir yolcu aracına yerleştirilen manyetik bombanın patlatılması sonucu en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını belirtti.
Güvenlik güçlerinin bölgeye intikal ettiğini söyleyen Zadran, olayla ilgili bir şüphelinin tutuklandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesinde de 6 Ocak'ta meydana gelen bombalı saldırı sonucu 5 kişi ölmüş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Son Dakika › Güncel › Kabil'de Bombalı Saldırı: En Az 3 Ölü - Son Dakika