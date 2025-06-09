Kabil'de İkinci El Elbise Pazarında Yangın

KABİL, 9 Haziran (Xinhua) -- Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ikinci el elbise pazarında büyük bir yangın çıktı.

Afganistan'da yerel medya kuruluşu olan Ariana News görgü tanığı olan bir esnaftan aktardığı haberde, yangının pazar günü yerel saatle sabah 09.00 sularında Kabil'in batısındaki 5. Polis Bölgesi'nde çıktığını ve yaklaşık 200 dükkanın küle döndüğünü belirtti.

Polis memuru, şiddetli rüzgara rağmen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almayı başardığını söyledi.

Yangın bölgesinden yükselen ve birkaç kilometre öteden görülebilen yoğun siyah duman Kabil sakinleri arasında endişeye yol açtı. Yangının çıkış nedeni ise henüz tespit edilemedi.

Bu, Afganistan'da son üç hafta içinde çıkan ikinci büyük yangın oldu. Kuzey Kunduz vilayetinde 16 Mayıs'ta bir pazarda çıkan yangında da çok sayıda dükkan hasar görmüştü.