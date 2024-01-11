Kabil\'de Şii Hazaraların Yoğun Yaşadığı Bölgede El Bombalı Saldırı: 2 Ölü, 12 Yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesindeki alışveriş merkezinde el bombasıyla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, patlamaya ilişkin basına açıklamada bulundu.

Zadran, Deşt-i Berçi bölgesindeki alışveriş merkezinde el bombasıyla saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda en az 2 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Zadran, 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Zadran, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Afgan basınına göre ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde de yerel saatle 15.00 sularında bir patlama oldu ancak konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

6 Ocak Cumartesi günü de yine aynı bölgede düzenlenen bombalı saldırı sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi bölgesi, sık sık terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına hedef oluyor.