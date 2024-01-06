Kabil\'de yolcu aracında meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı bir mahallede bir yolcu aracında meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Deşti Berçi Mahallesi'nde bir yolcu aracında patlama meydana geldiğini söyledi.

Zadran, patlamada 2 kişinin öldüğünü ve 14 kişinin yaralandığını kaydetti.

Soruşturmanın sürdüğünü belirten Zadran, patlama nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü vurguladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, araçta meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için insanların birbirlerinden su istediği görüldü.

Kabil'de Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşti Berçi Mahallesinde terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği çok sayıda kanlı saldırı gerçekleşmişti.