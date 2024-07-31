Kabine Üyeleri İsmail Haniye İçin Başsağlığı Mesajları Yayınladı - Son Dakika
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Kabine Üyeleri İsmail Haniye İçin Başsağlığı Mesajları Yayınladı

Tahran'da İsrail'in düzenlediği suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Lideri İsmail Haniye için Türk kabine üyeleri başsağlığı mesajları yayınladı. Ticaret Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Haniye'nin mücadelesini ve Filistin halkının yanında olduklarını vurguladılar.

31.07.2024 10:32
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(ANKARA) - Kabine üyeleri, Tahran'da İsrail'in düzenlediği suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye için başsağlığı mesajları yayınladı.

Hamas Lideri Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Kabine üyelerinin Haniye için yayınladıkları başsağlığı mesajları şöyle:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Tahran'da uğradığı saldırı sonucunda şehit olan, haklı bir direnişin simgesi Hamas'ın lideri, Gazze halkının yiğit evladı İsmail Haniyye'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Onun mücadele dolu hayatı, mazlumların sesi olarak tarihe geçmiştir. Başta Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin başı sağ olsun. Rabbim, bizleri zulme karşı direnenlerden eylesin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siyonistler Tahran'da hain bir suikast düzenledi ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etti. Bu alçakça suikasti lanetliyorum. Filistin davası bu tür hain suikastlerle bitirilemeyecek kadar kutsal bir davadır ve güçlenerek devam edecektir. Haniye'ye Allah'tan rahmet, mazlum Filistin halkına başsağlığı diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Tahran'da uğradığı kalleş suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet, Filistinli kardeşlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Ömrünü bağımsız Filistin'e adayan İsmail Heniyye, davası için verdiği mücadeleyle daima hatırlanacak ve hayırla yad edilecektir. İşgalci ve soykırımcı İsrail yönetimi, barıştan yana değil savaştan yana olduğunu bir kez daha kirli bir saldırı ile göstermiştir. Türkiye olarak mazlum Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya, zalimlerin ise karşısında durmaya devam edeceğiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Tahran'da uğradığı alçak saldırı sonucu şehit olan, Filistin halkının haklı mücadelesinin temsilcisi, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Heniyye'yi rahmetle anıyorum. İnsanlığın vicdanını karartan Netanyahu ve soykırımcı çetesi cezalarını elbet çekecek. Adalet mutlaka tecelli edecektir. Filistin halkına ve kalbi Filistin'de atan tüm İslam alemine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: 'Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma! Bilakis onlar diridirler.' Rabbim; Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin şehadetini kabul eylesin. Filistin'in haklı davasını sonuna kadar savunacağız.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kabine Üyeleri İsmail Haniye İçin Başsağlığı Mesajları Yayınladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kabine Üyeleri İsmail Haniye İçin Başsağlığı Mesajları Yayınladı - Son Dakika
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