Kabine üyelerinden Anneler Günü mesajı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Anneler Günü'nü sosyal medya paylaşımlarıyla kutladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paylaşımında, karşılıksız sevginin, sabrın ve merhametin timsali olan annelerin sadece hayatı değil, adil olmayı da öğreten ilk öğretmenler olduğunu belirtti. Tunç, şunları kaydetti:

"Varlıklarıyla güç bulduğumuz, dualarıyla ayakta durduğumuz annelerimiz, hakkaniyet ve merhametin özünü en derin haliyle yaşatırlar. Cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın mensupları olarak, onları istikbalimizin ve toplumsal birliğimizin en önemli mimarları olarak görüyoruz. Başta şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli anneleri olmak üzere saygı ve sevginin en büyüğünü hak eden tüm annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, başta muhterem annem olmak üzere ahirete irtihal eden bütün anneleri rahmetle yad ediyorum."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Şehit ve gazi annelerimizin ellerinden minnetle öpüyor, çocukları için engelleri aşan engelli annelerimize sımsıkı sarılıyor, önce kalbini, sonra yuvasını evladına açan koruyucu annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Hayatın her anında sevgisiyle bizleri sarmalayan annelerimize şükran ve hürmetle." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit anneleri başta olmak üzere sevginin ve şefkatin timsali tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Işıkhan, "Başta rahmetli annem olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm annelerimize Yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dünyamızı şefkatiyle, sevgisiyle güzelleştiren annelerimiz. İyi ki varsınız. Anneler Günü'nüz kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

"Sizlerin yüreği, milletimizin mayasıdır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mesajında şunları kaydetti:

"Bir ömrün yükünü sessizce taşıyan, bir gülümsemesiyle acıları unutturan, dua ederken önce evlatlarını düşünen yüce gönüllü annelerimiz. Sizlerin yüreği, milletimizin mayasıdır. Biliriz ki, ne zaman dara düşsek, bir yol gösterenimiz; karanlıkları aydınlığa dönüştürenimiz var. Şefkatinizle, sevginizle, merhametinizle. Haklarınız ödenmez. Tüm annelerin ve anne adaylarının Anneler Günü'nü gönülden kutluyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hayatın yükünü en çok omuzlayan, sevgisiyle aileyi bir arada tutan, sabrıyla nesilleri büyüten annelerimiz hepimiz için kıymetlidir. Fedakarlıklarıyla, emekleriyle ve sevgileriyle hayatımıza yön veren tüm anneleri saygıyla anıyor, her zaman yanlarında olduğumuzu içtenlikle ifade ediyoruz. Annelerimizin ve içinde anne sevgisi taşıyan tüm kadınların Anneler Günü'nü sevgi ve saygıyla kutluyorum." mesajını paylaştı.

"İlk öğretmenimiz olan annelerimize minnettarız"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Yaşamımızın her anında bizlere gösterdikleri sabır ve şefkat için ilk öğretmenimiz olan annelerimize minnettarız. Başta şehit ve gazilerimizin kıymetli anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, ebediyete irtihal eden annelerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Cennet annelerin ayakları altındadır. Yeryüzünde şefkati yaşatan, çocuk kalbine dokunan, duasıyla koruyan tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Rahmetli annem başta olmak üzere bu dünyadan göçen annelerimizi minnetle yad ediyorum." mesajını paylaştı.