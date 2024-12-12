Kablo Fabrikasında Patlama ve Yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kablo fabrikasında bakır eritme kazanında meydana gelen patlama sonucu çıkan yangın hasara yol açtı.
Barış Mahallesi Anibal Caddesi'nde bakır kablo üreten fabrikanın eritme kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı, ardından yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın fabrikada hasara neden oldu.
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