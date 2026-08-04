İstanbul Barosu, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş\'ı ziyaret etti... Kaboğlu: Sinem Dedetaş\'ın yeri tutukevi değil belediyedir, bu anayasa emridir

(ÇORLU/TEKİRDAĞ) İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baro yönetimi, Tekirdağ Çorlu Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. ziyaret sonrası bir açıklama yapan Kaboğlu, "Üsküdar Belediye Başkanının daha baştan itibaren tabi olduğu işlemler ve eylemler, esasen yeni bir suç kurgusunun oluşturulmakta olduğunu gösteriyor. Buna göz yumamayız. Sinem Dedetaş'ın yeri Karatepe ceza ve tutukvi değildir. Onun yeri Üsküdar Belediyesi'dir. Belediye Başkanlığı görevini sürdürmelidir. Bu, Anayasamızın emridir" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baro yönetimi, cuma akşamı İstanbul Anadolu Adliyesi'nde sulh ceza hakimliğince tutuklanan ve Tekirdağ Çorlu Karatepe Cezaevi'n götürülen Üsküdar Belediyesi Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kaboğlu, "Üsküdar Belediye Başkanının daha baştan itibaren tabi olduğu işlemler ve eylemler, esasen yeni bir suç kurgusunun oluşturulmakta olduğunu gösteriyor. Buna göz yumamayız" dedi.

"İSTANBUL BAROSU OLARAK HÜKÜKÜN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE İNSAN HAKLARINI KORUMA GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYORUZ"

Kaboğlu şunları söyledi:

"İstanbul Barosu yönetimi olarak Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ziyaret ettik. Bilindiği gibi Dedetaş, sabahın altısında evi basılarak şafak operasyonuyla gözaltına alınmış. Sonra 3 gün süreyle gerek emniyette gerekse adliyede tutulmuş. Daha sonra Bakırköy Kadın Hapishanesi'ne yerleştirilmemek üzereyken, gece yarısından sonra Çorlu'yla getirilmiş ve cumartesi sabahı burada hücresine yerleştirilmiş bir belediye başkanı. İstanbul Barosu olarak hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını koruma görevimizi yerine getiriyoruz. Bu bakımdan bütün işlemlerin anayasaya uygun yapılması gerekiyor. İnsanlar kim olursa olsun yargılanabilir ama bunların anayasaya saygı çerçevesinde olması gerekiyor.

Ama Üsküdar Belediye Başkanının daha baştan itibaren tabi olduğu işlemler ve eylemler, esasen yeni bir suç kurgusunun oluşturulmakta olduğunu gösteriyor. Buna göz yumamayız. Türkiye'de hukuk devletini, demokratik devleti ve demokratik hukuk devletini korumak için insanların anayasal güvencelerini izlemekle yükümlüyüz. Bugün burada bunu yaptık. Yakından izlemeye devam edeceğiz. Sinem Dedetaş'ın yeri Karatepe ceza ve tutukevi değildir. Onun yeri Üsküdar Belediyesi'dir. Belediye Başkanlığı görevini sürdürmelidir. Bu, Anayasamızın emridir"