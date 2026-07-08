İbb Davasında 64. Gün… Kaboğlu: "Suç Örgütünün Bulunmadığını, Yapılan Savunmalardan Her Gün Daha İyi Anlıyoruz" - Son Dakika
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İbb Davasında 64. Gün… Kaboğlu: "Suç Örgütünün Bulunmadığını, Yapılan Savunmalardan Her Gün Daha İyi Anlıyoruz"

08.07.2026 14:35  Güncelleme: 15:43
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İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, İBB Davası'nda Fatih Keleş'in savunmasının yarıda kesilmesini eleştirerek, İmamoğlu'nun Keleş'in savunması bitmeden ifade vermemesi gerektiğini söyledi. Kaboğlu, sürecin kumpas olduğunu savundu.

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, "İmamoğlu'nun, 'Fatih Keleş'in savunması bitmeden ben savunmama başlamıyorum' demesi gerekir. 'Eğer siz suç örgütü kurduğuma dair iddianızda tutarlıysanız, o zaman müsaade edin, suç örgütü üyelerinin savunması bitsin, ondan sonra ben savunma vereyim', demesi gerekiyor. Mahkeme kararı olmadığı halde, savcılık iddianamesiyle suç örgütü yaratılmak istenmiş ve aslında ortada bir suç örgütünün bulunmadığını, burada yapılan savunmalardan her gün daha iyi anlıyoruz" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 59'u tutuklu, 414 sanıklı İBB Davası'nın duruşması, 64'üncü gününde, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin 1 No'lu Duruşma Salonu'nda devam ediyor.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, devam eden duruşmayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun önceki gün 3 ayrı dava, 3 ayrı suç isnadı ve 3 ayrı duruşmada yargılandığını hatırlatan İbrahim Kaboğlu, bunun yargılama tarihi açısından bir ilk olduğunu vurguladı.

Başkan Kaboğlu, şöyle konuştu:

"Bu, yalnızca hukuk dışı olması değil, akıl dışı olması değil, aynı zamanda insan haysiyetini zedelemenin ötesinde kötü muamele ve işkencedir. Bunu bir kez ortaya koyalım. Adil yargılanma hakkı nasıl katledilir sorusuna verilen yanıt da demiyorum, onun ötesine geçmiş bulunuyor. Nitekim bugün burada tanık olduğumuz üzere, bu sabahki duruşmada Fatih Keleş, sonuç olarak dün kendi ifadesine başladı ve savunmasını yaptı. Bugün ise yarıda bırakıldı avukatların savunması... Oysa 137 eylemden suçlu addedilen bir kişinin savunma hakkı yarıda kesildi. İşin tabii düşündürücü tarafı ise gerekçesiz bir biçimde, gerekçenin bir an önce Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının dinlenilmesi olarak gösterilmesidir. Hayır, bu gerekçe değil."

"BU KEYFİ BİR KARARDIR"

Eğer İmamoğlu en sonunda dinlenecek demişseniz ve Fatih Keleş'in ifadesini almaya başlamışsanız, siz birkaç saat de olsa, birkaç gün de olsa onun ifadesini almak, savunmasını dinlemekle yükümlüsünüz. Anayasa'nın 141. maddesinin 3. fıkrasında, 'Bütün mahkemelerin bütün kararları gerekçeli olarak verilir' denir. Burada Fatih Keleş hastalanmış olsa, yere düşmüş olsa, bayılmış olsa, kendisi ve avukatları açısından ancak o tür acil durumlar bunun kesilmesini haklı kılabilir. Yoksa hiçbir haklı neden yoktur. Bu keyfi bir karardır. Yarıda bırakılmış olması, avukatları isyan ettirecek bir durumdur. Avukatların direnme hakkı burada meşru olarak doğar. Tabii ki Fatih Keleş'in lehine bir durumdur. Bu davada, önceki günkü gibi aynı güne 3 ayrı duruşmanın konulmuş olması nasıl ki İmamoğlu davasını çökerttiyse, bugün de Fatih Keleş'in savunmasının yarıda bırakılması Fatih Keleş açısından bu davayı çökertmiştir."

"KURGU, KUMPAS OLDUĞUNU, BURADAKİ İFADELERDEN HER GÜN ANLIYORUZ"

İbrahim Kaboğlu, duruşmada biraz sonra İmamoğlu'nun ifadesinin alınmasına başlanılacağının açıklandığını da belirterek, şöyle devam etti:

"Bunların haykırılması, dile getirilmesi gerekiyor. Hatta bence İmamoğlu'nun, 'Hayır, Fatih Keleş'in savunması bitmeden ben savunmama başlamıyorum' demesi gerekir. 'Eğer siz suç örgütü kurduğuma dair iddianızda tutarlıysanız, o zaman müsaade edin, suç örgütü üyelerinin savunması bitsin, ondan sonra ben savunma vereyim', demesi gerekiyor."

Ama bütün bunlar şunu gösteriyor, aslında tabii ki bir mahkeme kararı olmadan bir suç örgütünün varlığı hukuken kabul edilemez. Burada da öyle. Mahkeme kararı olmadığı halde, savcılık iddianamesiyle suç örgütü yaratılmak istenmiş ve aslında bunun bir kurgu olduğu, bunun bir kumpas olduğu, ortada bir suç örgütünün bulunmadığı, burada yapılan savunmalardan her gün daha iyi anlıyoruz. Daha da görüşümüz pekişiyor. Çünkü söylentiler, gizli tanık ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları, bunların çelişkili anlatımları ve belgelere, somut bulgulara, delillere dayanmayan bir şekilde yürütülen soruşturma nedeniyle, büyük bir kentin nasıl yönetildiği ya da neden imar planlarına, kentsel kamu düzenine uygun olarak yönetildiğinin adeta hesabı soruluyor gibi bir sürece tanık oluyoruz."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu, İbrahim Kaboğlu, Fatih Keleş, İstanbul, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Davasında 64. Gün… Kaboğlu: 'Suç Örgütünün Bulunmadığını, Yapılan Savunmalardan Her Gün Daha İyi Anlıyoruz' - Son Dakika

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