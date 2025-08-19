Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otobüsle Akşehir'e gümrük kaçağı alkol getirileceği bilgisine ulaştı.
Otobüsteki alkolü teslim alan Y.A, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
