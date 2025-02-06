Kaçak Geçişte Ölen İşçi Defnedildi

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Lübnan'dan İsrail'e kaçak yollarla geçmeye çalışırken İsrail'in hava saldırısında öldürülen 3 inşaat işçisinden Sezer Özdemir'in cenazesi, memleketi Kırşehir'in Kaman ilçesinde defnedildi.

Özdemir'in cenazesi, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Kaman Çarşı Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Özdemir'in naaşı, Kaman Cuma Mahallesi Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özdemir'in ailesi ve yakınları ile Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kaman Kaymakamı Nurullah Kaya, Kaman Belediye Başkanı Emre Demirci ve vatandaşlar katıldı.

Özdemir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu belirtildi.

Saldırıda hedef alınan işçilerden Hüseyin Kaya'nın cenazesinin bugün öğle vakti Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Yusufoğlan köyünde, Çınar Alp Baydenk'in naaşının da Samsun'un Ayvacık ilçesinde dün toprağa verildiği öğrenildi.