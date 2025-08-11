Kaçak Tütün Operasyonu: 755 Makaron Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde işyerinde kaçak tütün ve bandrolsüz sigara bulunduran zanlı, gözaltına alındı.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'ya ait işyerinde kaçak tütün ürünleri bulunduğu bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirdi.
Baskın düzenlenen adreste yapılan aramalarda, 755 bandrolsüz doldurulmuş makaron, 202 paket çeşitli markalara ait nargile tütünü, 120 elektronik sigara başlığı, 5 elektronik sigara ve 5 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.
