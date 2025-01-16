Kaçan Çakarlı Otomobil Polisle Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kaçan Çakarlı Otomobil Polisle Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaçan Çakarlı Otomobil Polisle Çarpıştı: 1 Yaralı

Üsküdar'da denetim yapan polis ekiplerinden kaçan çakarlı otomobil, polis araçlarına çarparak durduruldu. Sürücü yaralı olarak yakalandı, üzerinden silah ve polis rozeti çıktı.

16.01.2025 00:47  Güncelleme: 00:52
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ÜSKÜDAR'da denetim yapan polis ekiplerinden kaçan çakarlı otomobil, uzun süren takibin ardından polis araçlarına çarptıktan sonra durduruldu. Yaşanan kazanın ardından 3 polis otosunda hasar meydana gelirken, kaçan otomobilin sürücüsü yaralı olarak yakalandı. Şüphelinin üzerinden polis rozeti ve silah ele geçirildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. Beylerbeyi'nde denetim yapan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çakarlı bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan otomobilin sürücüsü, hızla kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri, şüphelinin kullandığı aracın peşine düştü. Polisin uzun süre yaptığı takip, Altunizade Şile Otoyolu'nda şüphelinin kullandığı otomobilin polis otolarına çarpması ile son buldu. Yaşanan kazada 3 polis otosunda hasar oluşurken, kaçmaya çalışan şüpheli yaralı olarak yakalandı.

SİLAH VE POLİS ROZETİ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan polis ekiplerinin şüpheliye ait otomobilde yaptığı aramalarda, 1 adet silah, bıçak, polis rozeti ve polis palaskası ele geçirildi. Kazada yaralanan şüpheli hastanede tedavi altına alınırken, kazada hasar gören polis otoları ve şüpheliye ait otomobil çekici ile kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kaçan Çakarlı Otomobil Polisle Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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