Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 497 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 497 Bin Lira Ceza

Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 497 Bin Lira Ceza
09.03.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da dur ihtarına uymayan sürücü, 10 km süren takibin ardından yakalandı ve ceza kesildi.

ADANA'da motorize trafik polisi, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan motosiklet sürücüsü K.B.'yi 10 kilometre süren takibin ardından yakaladı. O anlar kameraya yansırken, K.B.'ye çeşitli maddelerden 497 bin 465 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde abartı egzozlu 01 AOG 439 plakalı motosikletin sürücüsü K.B.'yi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan K.B., aracıyla kaçmaya başladı. Motorize trafik polisi, yaklaşık 10 kilometre takip ettiği K.B.'yi önünü keserek durdurdu. K.B.'nin abartı egzoz kullandığı ve sanal medyada motosikletiyle yaptığı akrobatik hareketleri paylaştığı belirlendi. K.B.'ye çeşitli maddelerden toplam 497 bin 465 lira para cezası kesilirken, motosiklet trafikten menedildi. Gözaltına alınan K.B.'nin, polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan K.B.'nin kaçma ve yakalanma anı polisin kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, Güncel, Adana, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 497 Bin Lira Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
11:02
İran’ın yeni liderine Çin’den ilk yorum Resti çektiler
İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:54:48. #7.12#
SON DAKİKA: Kaçan Motosiklet Sürücüsüne 497 Bin Lira Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.