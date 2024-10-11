KADEM'den Kız Çocukları Günü Etkinliği - Son Dakika
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KADEM'den Kız Çocukları Günü Etkinliği

KADEM\'den Kız Çocukları Günü Etkinliği

Geleceğe İşbaşı projesindeki gençler, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çamlıca Kulesi'nde buluştu.

11.10.2024 15:47
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Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM) "Geleceğe İşbaşı" projesinde yer alan gençler, Dünya Kız Çocukları Günü'nde Çamlıca Kulesi'nden İstanbul'u seyretti.

Vakfın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Destek Merkezleri'nde yaşayan, hayata birtakım dezavantajlarla başlamış ve örgün eğitime dahil olamamış 16-18 yaş arasındaki genç kızlara yönelik projesi 6 dönemdir devam ediyor.

Projeyle genç kızlar, bilgisayar işletmenliği, hızlı klavye kullanımı, diksiyon ve genel muhasebe gibi mesleki eğitimlerle iş hayatına hazırlanıyor. Psikolojik destek, etkinlikler ve söyleşilere katılan gençlerin bağımsız sosyal yaşama uyum sürecini daha kolay yönetmeleri hedefleniyor.

Projenin 6. dönem öğrencisi 21 genç kız, vakfın "Dünya Kız Çocukları Günü" nedeniyle düzenlediği etkinliğe katıldı.

Çamlıca Kulesi'ndeki etkinlikte gençler İstanbul manzarası eşliğinde kahvaltı yaptı, seyir terasından kente baktı.

"Bu gençlerin aile ve sosyal çevre destekleri çok daha az"

Etkinliğe katılan KADEM Sosyal Hizmet Uzmanı Nursena Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce de kelebek parkı, sinema, tiyatro, piknik ile at çiftliğinde gezi gibi birçok sosyal etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde de Çamlıca Kulesi'ne geldiklerini belirten Bal, "Bu gençlerin aile ve sosyal çevre destekleri çok daha az. Biz de proje kapsamında kız çocuklarını hem iş hayatına hem de yurt sonrasına, reşit olduktan sonraki hayata hazırlamak için çalışıyoruz. Bu projenin kız çocuklarına yönelik en güzel, en özel projelerden biri olduğunu düşünüyorum." dedi.

Geleceğe İşbaşı Projesi'ne global ödül

Öte yandan 2016'dan beri devam eden "Geleceğe İşbaşı" projesi, KADEM'e uluslararası ödül kazandırdı.

Kız çocuklarının haklarının korunması ve fırsat eşitliğine erişimlerini destekleyen Girls Human Rights Hub (GHRH) kuruluşu, Dünya Kız Çocukları Günü vesilesiyle kız çocuklarına yönelik çalışmaları değerlendirmeye aldı.

Vakfın bu projesi, "Champion for Equality and Equity for Girls" kategorisinde ilk 3'e girerek ödüle layık görüldü.

Ödül töreni, bu akşam İngiltere'de düzenlenecek.

Kaynak: AA

Çamlıca Kulesi, Demokrasi, istanbul, Eğitim, Güncel, Kadın, Çocuk, Dünya, Son Dakika

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