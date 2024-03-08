Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) İzmir Temsilciliği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Dünyanın Yükünü Taşıyan Kadınlarımız" temalı etkinlik düzenledi.
Balçova Termal Otel'de gerçekleştirilen programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili ve Konak Belediye Başkan adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, kadınların toplumun mimarı olduğunu belirtti.
Kadınlar için yapılan çalışmaları anlatan Çankırı, "Kadınlar ortak aklın simgesidir." ifadesini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdür Ömer Yahşi de kadınların aile kurumunun baş tacı olduğunu kaydederek, milli ve manevi değerlerin nesiller boyu taşınmasında, güçlü ve öz güven sahibi bireylerin yetişmesinde kilit rol üstlendiğini ifade etti.
Program, KADEM tarafından Dünya Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan videonun gösterimiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › KADEM İzmir Temsilciliği, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Düzce'de yapılan operasyonla, silahlı terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrol veya sınır dışı işlemleri için gözaltında tutuldu.
Edindikleri bilgileri MOSSAD'a sattıkları belirlenen ve MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüpheli hakkındaki savcılık sevk yazısına ulaşıldı.
Düzce Valiliği, çöp konteynerinde bulunan hayvan kemiklerinin sığır cinsine ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinden oluşan denetim ekibi, kemikleri inceledikten sonra numuneleri Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili laboratuvarına gönderdi. Yapılan DNA testleri sonucunda, kemiklerin ve civardaki işletmelerden alınan et numunelerinin tamamının sığır cinsi hayvanlara ait olduğu belirlendi.
Samsun'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kadın çalışanlarından oluşan kadınlar korosu, 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenledi. Konserde seslendirilen türküler büyük beğeni topladı ve davetliler tarafından alkışlandı. Konser, birçok önemli ismin katılımıyla gerçekleşti.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bayburt'ta Ziraat Katılım'ın 192. şubesi ile çok katmanlı elektronik devre kartı fabrikasının açılışına katıldı. Kavcıoğlu, şehir merkezindeki Ziraat Katılım Bayburt şubesinin açılış töreninde, ilk kamu katılım bankasının Bayburt'a hayırlı olmasını diledi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Yeni teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından geniş alanda çift kale maç yapıldı. Kulüp, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Çınarlı Köyü Tarihi Camisi, cuma namazının ardından yeniden ibadete açıldı. Camide yapılan açılış programına, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, üniversite rektörü, bölge müdürü, il genel meclisi başkanı, il özel idaresi genel sekreteri, AK Parti başkanı, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış programı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle sona erdi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti'nin hedefe odaklandığını ve Türkiye'nin muasır medeniyet seviyesini aşmak için gösterilen gayretin önemli olduğunu belirtti. Elitaş, AK Parti'nin millet ile devlet arasındaki problemleri çözen ve insanların fikirlerini özgürce beyan edebildiği bir siyasi hareket olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı eleştiren Elitaş, emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik çalışmaların bütçe imkanları elverdiği sürece yapılacağını ifade etti.
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