KADEM, Times Meydanı'nda Filistinli Kadınların Yanında Olduğunu Duyurdu - Son Dakika
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KADEM, Times Meydanı'nda Filistinli Kadınların Yanında Olduğunu Duyurdu

KADEM, New York'un en işlek alanlarından Times Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte Filistinli kadınların yanında olduğunu gösterdi. Etkinliğe Türk Amerikan toplumu üyeleri, barış yanlısı Yahudiler ve ABD'li vatandaşlar da katıldı. KADEM Yönetim Kurulu Başkanı, Filistinli kadınların İsrail'in şiddet ve soykırımına maruz kaldığını belirterek, Filistinli kadınları asla unutmayacaklarını ve yaşadıkları adaletsizliğe sessiz kalmayacaklarını söyledi. Etkinlikte Filistin bayrağının renklerinden oluşan fularlar çözülerek, Filistinli kadınların el işlemeleriyle yapılmış nakışlar ortaya çıktı. KADEM'in İletişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı, etkinliğin beklenenden daha fazla ilgi gördüğünü ve en azından bir kişinin bile farkındalık kazanmasının mutluluk verici olduğunu belirtti. Etkinliğe katılan bir ABD vatandaşı da Gazze'deki soykırımsal baskının dikkat çekilmesini desteklediğini ifade etti.

15.03.2024 04:23  Güncelleme: 04:24
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NEW Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), New York'un en işlek alanlarından Times Meydanı'nda düzenlediği etkinlikte "Filistinli kadınların yanındayız" mesajı verdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 68'inci Oturumu için New York'ta bulunan KADEM heyeti, Times Meydanı'nda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli kadınları andı.

Türk Amerikan toplumu üyelerinin yanı sıra barış yanlısı Yahudilerle ABD'li vatandaşların da katıldığı etkinlikte hitap eden KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Filistinli kadınların nesiller boyu İsrail'in sistematik şiddet ve soykırımına maruz kaldığını belirtti.

Gümrükçüoğlu, "Filistinli kadınları asla unutmayacağız ve yaşadıkları adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacağız. Dünyadaki kadınlar arasında kırılmaz bir bağ olduğunu göstereceğiz." diye konuştu.

Bütün dünyanın canlı olarak Gazze'de İsrail'in soykırımına şahitlik yaptığını vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Tarihi bir yol ayrımında bulunuyoruz, ya İsrail soykırımının karşısına dikileceğiz ya da bu soykırımın suç ortağı olacağız. Biz tarihin doğru tarafında bulunup Filistinlileri desteklemeyi seçiyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından "Özgür Filistin" sloganları altında, Gazze'de hayatını kaybeden kadınları temsil eden sütunlara bağlı Filistin bayrağının renklerinden oluşan fularlar çözüldü. Fularların çözülmesiyle, sütunlara işlenen Filistinli kadınların geleneksel el işlemeleriyle yapılmış nakışların ortaya çıkması da dikkati çekti.

"Bu haykırışı herkesin duyması için buradaydık"

Daha sonra AA muhabirine konuşan Gümrükçüoğlu, etkinliğe katılımdan memnun olduklarını belirterek, "İnsanlar çok duyarlı bunu görüyoruz, dünyanın her yerinde insanlar ayakta, bu haykırışı herkesin duyması için buradaydık." ifadelerini kullandı.

Gümrükçüoğlu, "Burada hepimiz titriyoruz, sesimiz de titriyor, çünkü 9 bin kadın öldürüldü. Türkiye'de de birçok eylem yaptık ama Times Meydanı'ndan bu sesi vermek bizim için çok anlamlı." şeklinde konuştu.

KADEM'in İletişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Semanur Sönmez Yaman da etkinlik için, Filistinli kadınları unutmayacaklarını, Filistin özgür kalana kadar dayanışmayı sürdüreceklerini tüm dünyaya ilan etmek için Times Meydanı'nı seçtiklerini belirtti.

Yaman, etkinliğin beklediklerinden daha fazla ilgi gördüğünü ifade ederek, "Sanıyorum en azından 3-5 bin kişi bizim burada ne yaptığımızı gördü, birinin bile kalbine dokunabildiysek, bir tanesine bile bir farkındalık kapısı aralayabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Etkinliğe katılan ve ismini sadece Beth olarak veren ABD vatandaşı da, Gazze'de soykırımsal bir baskı yaşandığını ve bunun bu tür etkinliklerle herkesin dikkatine getirilmesini desteklediğini belirtti.

Beth, "Bütün kadınların aynı haklara sahip olmasını, öldürülme ve baskı görme korkusu olmadan hayatını istedikleri gibi yaşamalarını, olmak istedikleri gibi olmasını istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KADEM, Times Meydanı'nda Filistinli Kadınların Yanında Olduğunu Duyurdu - Son Dakika

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