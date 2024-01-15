KADEM: Yasemin Uzunçelebi\'nin saldırganına verilen ceza adalete olan inancı teselli edecek

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), Mehmet Yıldız'ın, Yasemin Uzunçelebi'yi üzerine kimyasal madde dökerek öldürmeye teşebbüsten 20 yıl hapis cezası almasının, adalete olan inanç ve kamu vicdanının teskini için bir teselli niteliği taşıdığını bildirdi.

KADEM'den yapılan açıklamada, mağdur Yasemin Uzunçelebi'nin, 5 Ekim 2021'de Avcılar'daki evine gece habersizce giren Mehmet Yıldız tarafından başından aşağı kimyasal madde dökülerek ağır şekilde yaralandığı belirtildi.

Sanık hakkında, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldığı aktarılan açıklamada, "Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dosyaya sunulan raporda, uğradığı saldırı nedeniyle Uzunçelebi'nin, yüzünde, boynunda ve saçlı derisinde yanık nedeniyle organ kaybının oluştuğu, vücut yüzey alanının yaklaşık yüzde 20'sinin yandığı, başka birine tam bağımlı hale geldiği ve artık yüzde 95 engelli hale geldiği belirtilmiştir." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün görülen duruşmada ise sanık, hükmün ilk cümlesinde geçen, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye tam teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet, teşebbüs aşamasında kaldığından 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldı. Toplum vicdanını derinden yaralayan her olayda olduğu gibi, bugün görülen davada da şiddet mağduru Yasemin Uzunçelebi'nin yanında yer aldık. Sanık Mehmet Yıldız hakkında mahkeme tarafından verilen ceza, Yasemin'i eski sağlıklı hayatına döndürmeyecek ama adalete olan inanç ve kamu vicdanının teskini için bir teselli niteliği taşıyacaktır."

KADEM olarak böyle üzücü olayların bir daha tekrar edilmemesi temennisinde bulunulan açıklamada, "Bizler hayatın her alanında kadının bedensel ve ruhsal bütünlüğü, maddi manevi itibarı ve onuru için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlamda saldırı nereden gelirse gelsin kadına yönelik şiddetin her zaman ve tümüyle karşısındayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.