KADES İhbarları 9,4 Milyonu Aşkın

6 Nisan 1920

1- KADES'in indirilme sayısı 9,4 milyonu aştı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla kadına yönelik şiddetle mücadele uygulaması KADES'e bugüne kadar 94 bin 159 ihbar ulaştı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

"Kadınların tehlike hissettiklerinde sadece konum bilgisini paylaşarak uygulamadan bildirim yapmalarını rica ediyoruz. Devletimizin gücü ve en yakın kolluk birimimiz en kısa süre içinde yanlarında olacaktır"

(Cem Dağıstanlı/Ankara)

2- İnternette erişim engeli kararlarının yarıdan fazlası kumar suçları için

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Mart 2026 itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından resen ve idari tedbir olarak uygulanan erişimin engellenmesi kararlarının suç türlerine göre oransal dağılımında ilk sırada yüzde 62 ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama yer aldı"

"Bu alanı yüzde 24,76 ile müstehcenlik, yüzde 11,41 ile fuhuş, yüzde 1,11 ile yasa dışı bahis, yüzde 0,62 ile çocukların cinsel istismarı, yüzde 0,07 ile uyuşturucu ve uyarıcı madde, yüzde 0,03 ile sağlık için tehlikeli madde temini, yüzde 0,01 ile Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yüzde 0,01 ile intihara yönlendirme izledi"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- İş ve ekonomi dünyası 9-12 Nisan'da Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde buluşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de katılması beklenen Sapanca'daki zirvenin bu yılki teması, "Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası" olarak belirlendi

Zirvede yeni yatırım modelleri, yatırımlar, ekonomideki yeni dengeler, yapay zeka, yeni tüketici alışkanlıkları, yeni dünya düzeni ve riskler masaya yatırılacak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- Türkiye'de ilk çeyrekte satılan otomobillerin yarısı elektrikli ve hibrit araçlardan oluştu

Yılın ilk çeyreğinde elektrikli ve hibrit araç satışları 107 bin 924'e ulaştı

Söz konusu dönemde benzinli otomobil satışlarında yüzde 20,1, dizellerde yüzde 26,9 ve otogazlı otomobillerde yüzde 34,8 düşüş gerçekleşirken hibrit otomobil satışları yüzde 33, elektrikli otomobil satışları yüzde 29,9 arttı

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Grafikli)

5- Yargıtay, zincirsiz köpek saldırısında yaralanan kişiye 2 milyon liralık tazminatı onadı

Kayseri'deki bir evin bahçesinde zincirsiz tutulan köpeğin saldırması sonucunda 4 kez ameliyat olan ve yüzde 54 iş gücü kaybı yaşayan kişiye, köpeğin sahibi tarafından 2 milyon 3 bin 657 lira tazminat ödenmesine karar verildi

Yerel mahkemenin, "köpeğin sahibinin gerekli özen yükümlülüğünü yerine getirmediği" gerekçesiyle hükmettiği tazminat kararı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesince uygun bulundu

(Abdullah Sarica/Ankara)

6- Artan yaşlı nüfusla mimaride esnek ve dönüştürülebilir mekan tasarımları önem kazandı

Türk Serbest Mimarlar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Yurdakul:

"İleri yetişkinlerin yaşam sürelerinin uzaması, mekansal talepleri de beraberinde getiriyor. Biz mimarlar, bu kavramları tasarımlarımıza dahil ederek her yaşa uygun çözümler üretmeyi amaçlıyoruz"

"Mekanların zaman içinde değişen ihtiyaçlara adapte olması çok önemli. Taşıyıcı sistemlerin esnek plan çözümlerine izin vermesi, ıslak hacimlerin yeterli genişlikte ve dönüştürülebilir olması gerekiyor"

(Serhat Tutak/Ankara)

7- ABD'nin İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidi piyasalarda arz risklerini tırmandırıyor

ABD'nin İran'ın enerji altyapısını hedef alma tehdidi küresel piyasalarda riskleri artırırken, fiyat oynaklığını da tetikliyor

Uluslararası veri şirketi Primary Vision Network Enerji ve Ekonomi Analisti Osama Rizvi:

"Trump'ın tehditlerinin gerçekleşmesi halinde enerji piyasaları eşi benzeri görülmemiş bir arz daralmasıyla karşı karşıya kalabilir. Böylece petrol fiyatları 200 dolara kadar yükselebilir ve bu durum uluslararası piyasalarda ciddi tahribata yol açabilir"

"Jeopolitik gerilimlerin kalıcı bir unsur haline geldiği yeni bir döneme giriliyor. Bu da enerji piyasalarında risklerin yapısal olarak arttığına ve ucuz enerji döneminin sona erdiğine işaret ediyor"

(Duygu Alhan/Ankara)

8- Tarım arazilerindeki kaçak yapılar için yıkım kararı alındı, uzmanlar fırsatçılara karşı uyardı

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Başkanı Ali Yüksel: "Tarım arazilerini yönetmeliğe aykırı şekilde bölerek ya da çok hisseli hale getirerek satışına aracılık eden emlak firmaları da buralarda izinsiz yapı ve tesislerin inşasına ve projesine destek veren mühendis ve mimar gibi kişiler de ceza alacak"

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz: "Bugünden itibaren vatandaşların bu tür yapıları varsa eski hale getirmelerini, bizzat kendilerinin yıkmalarını ve bu tür yapıları satışa çıkarmamalarını, ilanda/satışta olan yapıları da vatandaşlarımızın almamalarını önermekteyiz"

(Uğur Aslanhan/İstanbul)

9- İSTANBULLULARIN OTOPARK ÇİLESİ - Güngören Belediyesi park sorununa mekanik otoparkla çözüm üretecek

Belediye Başkanı Bünyamin Demir:

"Sürücünün olmadığı, mekanik bir sistemin aracı alıp parklandırdığı mekanik otoparklar, minimum alan kaybıyla maksimum araç sayısına ulaşabildiğimiz sistemler"

"Bazı deneyimler var, Türkiye'de yapan belediyelerimiz var. Biz de üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Zannediyorum bu yıl bir tane inşa edeceğiz"

(Koray Taşdemir/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Yapay zekayla geliştirilen optoelektronik aygıtlarla elektrik üretimi artırılacak

Türk bilim insanlarının yürüttüğü çalışma sonucunda yapay zeka tarafından otomatik olarak tasarlanan yeni nesil yarı geçirgen optoelektronik aygıtlarla, geniş alanlarda elektrik üretimi gerçekleştirilecek

İstanbul Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Aydoğmuş: "Hedefimiz hem şeffaf hem de verimliliği yüksek bir yapı geliştirmekti. Bu teknoloji sayesinde yakın gelecekte enerji üreten pencereler, bina cepheleri ve akıllı cam uygulamaları hayata geçecek"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul) (Fotoğraflı)

11- Galatasaray Daikin'de "CEV Kupası" inancı

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Alberto Bigarelli: "İstanbul'da oynayacağımız için daha az baskı hissedeceğiz. Rakibimiz de bize karşılık vermeye çalışacaktır. Biz de bu mücadeleye hazır olacağız. Finalden galibiyetle ayrılıp kupayı kazanabiliriz"

"Benim hayallerimden bir tanesi de burada Avrupa kupası kazanmak. Bu konuyu çok fazla düşünmek istemiyorum. Kupayı kazanmaya çok yakınız ama önümüzde hala bir maç daha var"

Sarı-kırmızılıların pasör çaprazı Alexia Carutasu: "Tamamen kupaya odaklanmış durumdayız"

(Can Öcal-Ceren Aydınonat/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda "Türk finali" peşinde

Türk Telekom, yarı final üçüncü ve son maçında Cosea JL Bourg'u geçmesi durumunda finalde Beşiktaş GAİN ile kupa mücadelesi verecek

Başkent ekibinin turu geçmesi halinde organizasyon tarihinde ilk kez finalde iki Türk takımı karşı karşıya gelecek

Mavi-beyazlıların genel menajeri Önder Külçebaş: "İkinci maçta yeterince uygulayamadığımız doğruları sahaya yansıtmak istiyoruz"

(Salih Ulaş Şahan/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Gazze'deki soykırıma "katılan ya da destek veren" İsrailli sporcular

İsrail'in Hapoel Hadera formasını giyen Menashe Zalka, hem Gazze hem de Lübnan'da İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) saldırılarına katıldı

İsrail Yarış Kızağı Takımının sporcusu Adam Edelman, sosyal medya paylaşımlarında Gazze operasyonlarını "tarihteki ahlaki açıdan en haklı savaş" olarak nitelendirdi

İsrailli judocu Peter Paltchik, Gazze'ye gönderilen füze ve bombaların üzerine "Benden size zevkle" notunu düşüp imzaladığı fotoğrafları sosyal medyada paylaştı

(Emre Aşıkçı/İstanbul)

