Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü - Son Dakika
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Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü

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Sokak köpeklerinin uyutulmasını da içeren sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki görüşmeleri sırasında büyük gerginlik yaşandı. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, bir sokak köpeğinden kaçmak isterken hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın annesini önce salondan kovdu sonrasında ise "Senin çocuğunu kısırlaştırma olmadığı için AK Parti öldürdü" tepkisini gösterdi.

18.07.2024 11:44
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Antalya'da saldırgan bir sokak köpeğinden kaçmak isterken kamyon altında kalan, önce bacağı kesilen, sonra da hayata tutunamayan 9 yaşındaki Mahra Melin PınarTürkiye unutmadı.

Sokak hayvanlarının toplatılması, rehabilite ve tedavi edilmesi, barınaklara alınıp sahiplendirilmesi ve gerekiyorsa uyutulması üzerine Meclis'e sunulan yasa tasarısı dün bir kez daha komisyonda masaya yatırıldı.

ACILI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifini görüştüğü toplantıda CHP, DEM Parti ve TİP'li vekiller, köpek saldırısında çocuğu Mahra Melin Pınar'ı toprağa veren anne Derya Pınar'ın üzerine yürüdü.

"SENİN ÇOCUĞUNU AK PARTİ ÖLDÜRDÜ"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Mahra'nın annesi Derya Hanım'ı önce salondan kovdu sonrasında ise "Senin çocuğunu kısırlaştırma olmadığı için AK Parti öldürdü" sözleriyle tepki gösterdi.

Kadıgil\'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü

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Son Dakika Güncel Kadıgil'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mustafa BOZKURT: acılı bir anneyi, başka bir anne kovuyor, sebep sokak hayvanları, başına gelen acıyı bilir. köpeğin kime ne faydası var? 10 0 Yanıtla
    Selcuk Kaykısız: Depremde be arama kurtarmada övmenize boy boy resim paylaşmanıza yarar tabi enkaz altındaki sen değilsen eğer sen sen çıktıktan sonra boynuna sarılmaya yarar 0 0

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