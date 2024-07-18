Kadıgil\'den köpekler yüzünden çocuğunu kaybeden acılı anneye: Senin çocuğunu AK Parti öldürdü

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Salonda tansiyonu yükselten rest: Onu seçerlerse bu işi bıraksınlar

Antalya'da saldırgan bir sokak köpeğinden kaçmak isterken kamyon altında kalan, önce bacağı kesilen, sonra da hayata tutunamayan 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ı Türkiye unutmadı.

Sokak hayvanlarının toplatılması, rehabilite ve tedavi edilmesi, barınaklara alınıp sahiplendirilmesi ve gerekiyorsa uyutulması üzerine Meclis'e sunulan yasa tasarısı dün bir kez daha komisyonda masaya yatırıldı.

ACILI ANNENİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nun sahipsiz sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifini görüştüğü toplantıda CHP, DEM Parti ve TİP'li vekiller, köpek saldırısında çocuğu Mahra Melin Pınar'ı toprağa veren anne Derya Pınar'ın üzerine yürüdü.

"SENİN ÇOCUĞUNU AK PARTİ ÖLDÜRDÜ"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Mahra'nın annesi Derya Hanım'ı önce salondan kovdu sonrasında ise "Senin çocuğunu kısırlaştırma olmadığı için AK Parti öldürdü" sözleriyle tepki gösterdi.