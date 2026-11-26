Haber: Buse ÖZBEY - Berfin BAYIR

(TBMM) - TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, COP31'i eleştirerek Bakan Murat Kurum'a, "2009 yılından beri ilk defa bir COP zirvesinde bir karar almayı beceremediniz" dedi. Kadıgil'in konuşması sırasında Kurum'un kendisine "Siz piyon olmaya alışmışsınız" diye karşılık vermesi üzerine komisyonda tartışma yaşandı. Kadıgil, "Pardon, kimin piyonu olmaya alışmışım ben? Suudi Arabistan'ın mı, Amerika'nın mı, Trump'ın mı, İngiltere'nin mi?" diye tepki gösterdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2027 yılı bütçesinin görüşmeleri sürüyor.

Komisyonda söz alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Bakanlığın bütçesini, iklim kriziyle mücadele için ayrılan kaynağı ve COP31 sürecini eleştirdi. Bakan Murat Kurum'un sunum kitapçığında çok sayıda fotoğrafının bulunmasına da tepki gösteren Kadıgil, kitapçığı "Ayşegül tatilde gibi Murat Kurum faaliyette kitapçığı" olarak nitelendirdi.

KADIGİL: 'AYŞEGÜL TATİLDE GİBİ' MURAT KURUM FAALİYETTE KİTAPÇIĞI

Bakanlığın sunum kitapçığını eleştiren Kadıgil, şöyle konuştu:

"Sayın Bakan, sabah geldiğimde sunum kitapçığınızı istedim, arkadaşlar bunu getirdi. Arkadaşlara kızdım biraz, 'Bu değildir, bu ne böyle çocuk kitabı' diye dedim. Meğer bu sizin sunum kitabınızmış. Yani buraya her geldiğimizde çeşitli bakanlıklar bu israfa devam ediyor ama Çevre Bakanlığı'nın da getirip önümüze böyle 'Ayşegül tatilde' gibi 'Murat Kurum faaliyette' kitapçığıyla gelmesi hakikaten insanı biraz yıpratıyor. Yani bir QR kod hazırlamak çok mu zor? Çevre Bakanısınız siz. Böyle 'A, kimmiş bu yakışıklı?' 'A, benmişim.' diye 150 tane Bakan fotoğrafıyla sunum alıştığımız bir şey de değil. Bu konuda sizi eleştiriyorum. Lütfen, devletin parasını bu şekilde çarçur etmeyin. Çok beğendiğiniz fotoğrafları Instagram'dan bence paylaşabilirsiniz."

Bakanlığın 2027 yılı bütçesinin 640 milyar TL olduğunu, iklim kriziyle mücadele için öngörülen bütçenin ise 800 milyon TL'de kaldığını belirten Kadıgil, "Dünyayı yakıp kavuran ve sonuna kadar sınıfsal olan iklim krizi, yani sizin lobici tabirinizle iklim değişikliği için öngörülen bütçe 800 milyon TL Sayın Kurum. Yani bu kadarcık para için bence gerek yok Meclis'i uğraştırmaya böyle bir büyük krizle" dedi.

Kadıgil, iklim krizi için ayrılan bütçeye ilişkin eleştirisini sürdürerek, 19 günlük tutukluluk sürecinin sona ermesine atıfta bulundu ve Fatma Betül Sayan Kaya'nın kazandıklarından bu bütçeye katkı sağlayabileceğini söyledi.

KADIGİL İLE KURUM ARASINDA COP31 TARTIŞMASI

Kadıgil, Bakan Kurum'un COP31 ve iklim diplomasisine ilişkin değerlendirmesini hatırlatarak, "Biz COP31'i ve iklim diplomasisindeki tecrübemizi milletimiz ve ekonomimiz için tarihi bir kazanıma dönüştürdük. Devletimiz, iklim krizinin bedelini en ağır şekilde ödeyen coğrafyaların haklarını herkese karşı savunmuş, bu başarılı organizasyonu alnının akıyla tamamlamıştır" sözlerine tepki gösterdi.

Kadıgil, COP31 sürecinde yaşananları eleştirirken Kurum'un araya girerek "Hiç kimseden fırça yemedik, sen merak etme" demesi üzerine, "Ganalı Bakandan yediğiniz ve tüm salon tarafından çılgınca alkışlanan yerden göğe haklı fırça son iki gündür bütün dünyada..." ifadelerini kullandı.

Kurum'un, "Siz piyon olmaya alışmışsınız da piyonların lafını getirme buraya" sözlerine Kadıgil, "Pardon, kimin piyonu olmaya alışmışım ben? Suudi Arabistan'ın mı, Amerika'nın mı, Trump'ın mı, İngiltere'nin mi? Hangisi Sayın Kurum, hangisi Sayın Kurum? Karşınızdakiler size resmen diplomasi dersi verdiler, Ganalı bir Bakanın yaptığı konuşmayı çılgınca alkışladılar. Hakkınızda 'Le fiasco' diye şu anda manşetler atılıyor" diye karşılık verdi.

"SEN REZİL OLUNCA BEN BU ÜLKENİN VEKİLİYİM, BEN DE REZİL OLMUŞ SAYILIYORUM"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın "Yalan söylüyorsun! Ya, ülkenden bu kadar nefret etme ya!" sözleri üzerine Kadıgil, "Sen Murat Kurum insanı olarak rezil olsan benim umurumda bile değil, hak ediyorsun çünkü yerden göğe kadar hak ediyorsun ama sen rezil olunca ben bu ülkenin bir vekiliyim, ben de rezil olmuş sayılıyorum" ifadelerini kullandı.

Kadıgil'in konuşması sırasında Komisyon Başkanı Mehmet Muş, milletvekilini temiz bir dil kullanmaya davet etti. Kadıgil ise "Ben çok tertemiz bir dil kullanıyorum" diyerek Kurum'un kendisine yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

"2009 YILINDAN BERİ İLK DEFA BİR COP ZİRVESİNDE KARAR ALMAYI BECEREMEDİNİZ"

COP31'in başarılı geçtiği yönündeki değerlendirmelere tepki gösteren Kadıgil, şunları söyledi:

"2009 yılından beri ilk defa bir COP zirvesinde bir karar almayı beceremediniz ya... Gerçekten, bak, bir sen değil, bunların hepsi de yatıp kalkıp 'COP şöyle başarılı, COP böyle başarılı...' Ya, 'Ölümlü Dünya' diye bir film var, izledin mi? 'Ya, biz başka bir otelde mi dayak yedik ya, biz başka bir ilde miydik?' Siz rezil olurken bütün dünya size bakarken biz başka bir yerde miydik ya!"

Kurum'un "Maşalık yapma" sözleri üzerine Kadıgil, sıfır atık projesi ve iklim politikalarına yönelik eleştirilerini sürdürdü. Kadıgil, "Zenginler zenginliklerine zenginlik katsın diye, yat, kat sahiplerini savunmak için dünyanın gariban halklarının nefes hakkıyla oynuyorsunuz siz şimdi cümleten, cümleten bunu yapıyorsunuz" dedi.

Kadıgil, Bakanlığın geri dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıkladığı rakamları da eleştirerek, "Depozitosu olan ambalajlar kapsamında 520 milyon ton ambalajı geri kazandık" ve sıfır atık projesi kapsamında 90 milyon ton atığın kazanıldığı yönündeki açıklamaları hatırlattı.

Kadıgil, "Bravo! Yatıp kalkıp reklamını yapıyorsunuz. Hanımefendinin sıfır atık projesi varmış, 90 milyon ton atığı kazanmışsın. Bravo ya, sadece geçen sene Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye'ye 503 bin ton, İngiltere'den Türkiye'ye 140 bin ton atık gelmiş. Sen ne anlatıyorsun bana..." diye konuştu.

Bakan Kurum'un "Senin bu ülkede dikili bir ağacın var mı?" sözlerine de tepki gösteren Kadıgil, "Sen bir kendine gelsene! Sen kendini nerede sanıyorsun? Herkesin seni şakşakladığı ortamlara alıştığın için bir dünya zirvesinde bizi rezil ettin" ifadelerini kullandı.

KADIGİL'DEN BAKAN KURUM'A: SÖMÜRGE Mİ BU ÜLKE?

Kurum'un kendisine yönelik "Boş boş konuşuyorsun" sözlerine de tepki gösteren Kadıgil, "Burası Meclis, böyle bir usul yok, benimle böyle konuşamazsın, bana 'piyon' diyemezsin! Bunların hiçbirini yapamazsın" dedi.

Konuşmasının sonunda Kadıgil, "Tarihi bir başarısızlığa imza attın, bütün dünyaya rezil oldun, ülkemizi de rezil ettin; buyursunlar, inanılmaz başarılarını AKP'liler alkışlasınlar, gerçekleri duymaya bu kadar tahammülsüzlük olamaz" ifadelerini kullandı. Kadıgil, "Bir sosyal medyadan paylaşım yapıyoruz, onu da yapmayalım diye etmediğiniz lafı bırakmıyorsunuz. Bu kadar korkmayın. Bak, gerçeklerden bu kadar korkmayın. Şu çöplerin hesabını ver önce. Sömürge miyiz oğlum biz ya, sömürge mi bu ülke?" diye konuştu.

YANIKÖMEROĞLU: 650 BİN KONUT SÖZÜNÜN HALA 195 BİNİ ORTADA YOK

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, Bakanlığın 640 milyar liralık bütçesinin geçen yıla göre yüzde 133 arttığını ancak bütçedeki artışın sorunları çözmeye yetmediğini söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından verilen konut teslim sözlerini hatırlatan Yanıkömeroğlu, "Çıktınız, '1 yılda 319 bin, 2 yılda toplam 650 bin konutu teslim edeceğiz' dediniz. Biz o gün, 'Gerçekçi olun, iki yılda bitiremezsiniz' demiştik. Maalesef haklı çıktık. Dört yıl oldu, verdiğiniz 650 bin sözünün hala 195 bini ortada yok" dedi.

Konteyner kentlerin boşaltıldığı yönündeki açıklamalara rağmen Hatay başta olmak üzere on binlerce kişinin hala konteynerlerde yaşadığını belirten Yanıkömeroğlu, Bakan Kurum'a şu soruları yöneltti:

"Bugün deprem bölgesinde tam olarak kaç vatandaşımız hala konteynerlerde yaşıyor? Anahtarını teslim almayı bekleyen kaç hak sahibi var? İki yılda bitireceğiz dediğiniz konutları dört yılda neden bitiremediniz?"

"MİLYONLARCA RİSKLİ BİNAYI NE ZAMAN DÖNÜŞTÜRECEKSİNİZ?"

Yanıkömeroğlu, Bakan Kurum'un iki yıl önce Türkiye genelinde 6 milyon bağımsız birimin risk altında, 2 milyonunun ise acil dönüşüm beklediğine ilişkin açıklamasını hatırlattı.

Bakanlığın bütçe sunumunda 2012'den bugüne 2 milyon 378 bin bağımsız bölümün dönüştürüldüğünün, 383 bininin ise dönüşümünün devam ettiğinin açıklandığını belirten Yanıkömeroğlu, sosyal konut ve kentsel dönüşüm için ayrılan 526 milyar liralık bütçeyle mevcut maliyetler üzerinden en fazla 250 bin konut yapılabileceğini söyledi. Yanıkömeroğlu, "Peki bu bütçeyle geriye kalan milyonlarca riskli binayı ne zaman dönüştüreceksiniz?" diye sordu.

KIŞ: MERSİN HALKI KENDİ DENİZİNE GİREMEDİ

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Mersin'in nüfusunun 2 milyonu geçtiğini, yaz aylarında kıyı ve yayla ilçelerinde hizmet verilen nüfusun katlandığını belirtti. Mersin'in 2025 yılında vergi tahsilatında Türkiye'de altıncı sırada yer aldığını ifade eden Kış, kentin altyapı ve çevre yatırımları için finansman desteğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Kış, Bakan Kurum'a Mersin'deki afet konutları için ayrılan ödeneği, hangi ilçede kaç konut yapıldığını ve konutların ne zaman teslim edileceğini sordu.

Mersin'deki deniz kirliliğine de dikkati çeken Kış, "Sayın Bakan, bu yıl Mersin halkı kendi denizine giremedi. Geçen yıl körfezdeki mikroplastik atık kirliliğini size sorduğumda izleme ve denetim yaptığınızı söylediniz. Deniz suyu ve kıyı kumundaki mikroplastik sorunu, Mersin'in denizine ve turizmine ciddi zararlar vermektedir" dedi.

Mersin'i kirleten Seyhan Nehri'nden kaynaklanan kirliliğe ilişkin atık su arıtma tesislerinde kapasite artışı veya ileri arıtma planlanıp planlanmadığını soran Kış, Avrupa Komisyonu verilerine göre Türkiye'nin 2025 yılında yaklaşık 512 bin tonla Avrupa'nın en fazla plastik atık gönderdiği ülke konumunda olduğunu belirtti.

Kış, "Turizm ve ihracat kenti Mersin'imizde bu tesislerin yer seçiminin öneminin, tesislerin denetim ve kontrollerinin hayati önem taşıdığını belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

BALIK ÇİFTLİKLERİ VE HAVA KİRLİLİĞİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Mersin'in Anamur-Demirören açıklarında yıllık 4 bin ton kapasiteli balık çiftliği planlandığını belirten Kış, 27 Ekim'de yapılamayan toplantının ardından halkın görüşünün nasıl alınacağını sordu.

Aydıncık'taki balık çiftliklerinde beş firmanın kararının da geçersiz sayıldığını ifade eden Kış, tesislere ilişkin onay süreçlerinde deniz koşullarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Kış, "Yazın su sıcaklığını, çözülmüş oksijeni ve akıntı hızını ölçmeden verilecek onaylar, bu tesisler yüzünden denizlerimize zarar verecektir" dedi.

Mersin'deki hava kirliliğine ilişkin verileri de paylaşan Kış, havadaki toz parçacıklarını gösteren PM10 için yıllık sınır değerinin metreküp başına 40 mikrogram olduğunu hatırlattı.

Bakanlığın 2025 verilerine göre Mersin'deki yedi istasyonda bu sınırın aşıldığını belirten Kış, yıllık ortalama değerlerin Akdeniz'de 72, Tarsus'ta 69, İstiklal Caddesi'nde ise 65 mikrogram civarında olduğunu söyledi.

2026 yılında da tablonun değişmediğini ifade eden Kış, mevzuatın günlük sınır değerinin yılda en fazla 35 kez aşılmasına izin vermesine karşın Tarsus'ta 259, Akdeniz'de ise 221 gün sınırın aşıldığını belirterek "Bu sorunun çözümü için hangi önlemleri alacaksınız?" diye sordu.