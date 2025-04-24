Kadıköy Belediyesi Deprem Sonrası Kriz Yönetim Ekibi ile Sahada

(İSTANBUL) - Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Kadıköy Belediyesi kriz yönetim ekibi sahaya indi. Kaymakam Muhittin Pamuk ile Kadıköy Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde bir araya gelen Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Depremin ardından gün boyunca kriz merkezinde ve sahada, ilgili birimlerimizle birlikte süreci koordine ettik. İBB ve AFAD başta olmak üzere kamu kurumlarıyla iş birliği içinde, depremden etkilenen Kadıköylülere destek olmak için sahada olacağız" dedi.

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'un birçok ilçesinde olduğu gibi Kadıköy'de de şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntının ardından yurttaşlar evlerini terk ederek, sokaklara, parklara ve deprem toplanma alanlarına yöneldi. Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Kadıköy Kaymakamı Muhittin Pamuk, ilgili tüm ekiplerle birlikte durum tespiti için Kadıköy Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde biraraya geldi.

"Ekiplerimiz teyakkuz halindedir"

Kösedağı, Kadıköy Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Değerli komşularım, sahada hızlıca gerçekleştirdiğimiz tarama sonucu Kadıköy'de olumsuz bir duruma rastlamadık. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Parklarımızdaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı etkinliklerimiz devam etmektedir. Artçı depremler devam ettiği için bu sürede parklarımızda zaman geçirebilirsiniz" dedi.

Vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi

Kadıköy Belediyesi ayrıca deprem sonrası durum tespit çalışmaları devam ettiği için ilçe genelinde 1 gün süreyle (24 Nisan Perşembe) her türlü inşaat, yıkım ve hafriyat faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi. Deprem sonrası yurttaşlar Müze Gazhane, Yoğurtçu Parkı, Özgürlük Parkı ve Moda Mehmet Ayvalıtaş Meydanı'nda toplandı. Evlerine dönmek istemeyenler vatandaşlar geceyi buralarda geçirdi.

"Depremden etkilenen komşularımızı ziyaret ettik"

Gece boyunca sahada olan Kösedağı, "Depremin ardından gün boyunca kriz merkezinde ve sahada, ilgili birimlerimizle birlikte süreci koordine ettik. İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir'le birlikte Müze Gazhane'de depremden etkilenen komşularımızı ziyaret ettik. İBB ve AFAD başta olmak üzere kamu kurumlarıyla iş birliği içinde, depremden etkilenen Kadıköylülere destek olmak için gece boyunca sahada olacağız" diye konuştu.

Yeldeğirmeni Muhtarlığı da kapılarını halka açtı, belediyenin ikram araçları burada da hizmet verdi.