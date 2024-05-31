Kadıköy Belediyesi'nin 7. Çevre Festivali Başladı - Son Dakika
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Kadıköy Belediyesi'nin 7. Çevre Festivali Başladı

Kadıköy Belediyesi\'nin 7. Çevre Festivali Başladı

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği 7. Çevre Festivali, Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda başladı. Festivalde çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirlik ilkelerinin vurgulanması amaçlanıyor.

31.05.2024 19:19  Güncelleme: 19:25
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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi'nin 7'incisini düzenlediği Çevre Festivali, bu sene "Sürdürebilirlilik" teması ile Selamiçeşme Özgürlük Parkı'nda başladı. 2 Haziran'a kadar sürecek festivalde paneller, söyleşiler, atölyeler, gösteriler, konserler gibi pek çok etkinlik yer alıyor.

Festival kapsamında bu yıl kentin çevresel, ekonomik ve sosyal açıdan dengeli bir şekilde gelişmesini ve doğal kaynakların korunmasını hedefleyen programlar hazırlandı. Programlarda, çevre dostu uygulamaların yaygınlaştırılması, yeşil alanların artırılması, atık yönetiminin iyileştirilmesi ve toplumun sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmesinin önemi vurgulanacak.

60 kurum, sivil toplum örgütü ve platformun katıldığı festivalde, uzman isimlerle yapılacak 14 farklı söyleşinin yanı sıra 'Sürdürülebilir Kentler için Yağmur Suyu Hasadı', 'Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Kalkınma için Şehirler', 'İklim Dostu Kentler, Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarında Sürdürülebilirlik' başlıklarında da 4 panel düzenlenecek. Stantta 102, atölye alanında 32 olmak üzere toplam 134 atölye, 'Dünya Bizim Evimiz' isimli tiyatro oyunu, 3 konser ve 36 yeşil alan etkinliğinin düzenleneceği festival, ziyaretçilerini bekliyor.

Açılış konuşmasını yapan Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Aynur Şule Sümer, "Üç gün boyunca dolu dolu bir programla gerçekleştireceğimiz, Türkiye'nin en kapsamlı, en kapsayıcı ve en katılımcı çevre festivalinin bu yılki taması sürdürülebilirlik. Yani benim çocuğuma, torunuma, en az bu günün şartlarını sağlayabilmek ve sağlıklı bir hayat bırakabilmek. Bu konu da birçok panelimiz ve söyleşilerimiz olacak" dedi.

Festivalin açılış etkinliklerine katılan Demet Birol Kazanç, "Yetişkinlere tavsiye ediyorum; bu tür organizasyonlara çocuklarını mutlaka getirsinler. Z kuşağı tüketim kuşağı olduğu için onlara öncelikle doğayı, doğayı korumayı ve doğayı tüketmemeyi öğretmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çocuklara biz neyi doğru verirsek onlarda o doğru yolda ilerlerler" diye konuştu.

Festivali ziyaret eden Berk Baskın ise "Çevre Festivali gerçekten muhteşem bir organizasyon. Çevre duyarlılığımızı arttırmak ve özellikle çocuklarımızın çevre duyarlılığını geliştirmek için önemli bir organizasyon olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Kadıköy Belediyesi'nin 7. Çevre Festivali Başladı - Son Dakika

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