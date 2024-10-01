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(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi'nin 2016 yılında hayata geçirdiği Kadıköy Bostanları'nda kış dönemi kayıtları başladı. Kayıtlar, 11 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.

Yaklaşık 600 kişinin yararlandığı Kadıköy Bostanları'nda kış dönemi başlıyor. Kadıköy Belediyesi'nin ilçelilerin doğrudan sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşması için hayata geçirdiği bostanlar; Fenerbahçe, Acıbadem, Moda ve Göztepe Mahalleleri'nde her yıl iki sezon hizmet veriyor.

Geçen haftalarda yaz sezonunun sona erdiği bostanlarda kış sezonu için hazırlıklar tamamlandı. Bostanlarda ekim yapmak isteyen Kadıköylüler, 11 Ekim'e kadar, 'https://bostan.kadikoy.bel.tr/' adresi üzerinden başvuru yapabilecek. Bostanların yeni kullanıcıları her sene olduğu gibi bu sene de noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek. Kura sonucunda 4 bostanda 300 kişi Kadıköy Bostanları'nı kullanmaya başlayacak.