(İSTANBUL) - Kadıköy Belediyesi'nin vatandaşların doğal tarım yöntemleriyle sağlıklı ve temiz gıdaya doğrudan erişim sağlaması amacıyla hayata geçirdiği "Kadıköy Bostanları" projesinde yaz dönemi başladı, ilk fideler toprakla buluşturuldu.

Kadıköy Belediyesi'nin yaz ve kış dönemi olmak üzere her yıl 592 kişiye hizmet verdiği Kadıköy Bostanları'nda ilk fideler toprakla buluşturuldu. Fenerbahçe, Moda, Acıbadem ve Göztepe mahallelerinde bulunan Kadıköy Bostanları'nı kullanmak için bu dönem yaklaşık 3 bin kişi başvuruda bulundu.

Kura sonucunda dört bostanda 296 kullanıcı Kadıköy Bostanları'nı altı ay boyunca kullanmaya hak kazandı. Bostan kullanıcıları, bu hafta sonu düzenlenen törenlerle açılışı yapılan bostanlarda belediye tarafından kendilerine verilen fide ve tohumları toprakla buluşturdu.

"Kadıköy Belediyesi olarak üretim süreçlerinizde de her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum"

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Kadıköy Bostanları ile sizleri toprakla doğal tohumla ve sağlıklı üretimle buluşturmaktan dolayı çok mutluyuz. Başka il ve ilçelerimiz tarafından da örnek alınan bostan projemizde ilk defa bu yıl Acıbadem Bostanı'mızda Çocuk Meclisimiz için üç bostan ayırdık. Çocuklarımızın toprakla buluşmasına, büyük şehirlerde uzaklaştığımız bu kültürle tanışmalarına vesile olmaktan da ayrıca mutluyuz. Bugün itibarıyla bostanlarımızda üretime başlayan 296 ailemizin sofralarında bolluk ve bereket diliyorum. Kadıköy Belediyesi olarak üretim süreçlerinizde de her zaman yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Sağlıklı, keyifli ve bol üretimli bir yaz dönemi diliyorum" dedi.

"Çocukların toprakla bütünleşmesi gerek"

Çocuk Meclisi Başkanı Ayşe Bigen Bacak, "Bugün arkadaşlarımla beraber bostanlarımızın açılışını yapıyoruz. Çocukların da hakları olduğunu, toprakla bütünleşmeleri gerektiğini düşündük. Onların da bir şeyler ekip biçmeleri gerektiğini ve bunun çocuklara çok keyif vereceğini düşündük. Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı da bize bu bostanları ayırarak toprakla buluşmamızı sağladı" diye konuştu.

"Hayalim gerçek oldu"

Acıbadem Bostanı'na ailesiyle birlikte gelen Bade Türkbıkmaz, "Senelerdir bu bostana bakmak istiyordum, şimdi en sonunda hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum, zaten hep balkonumuzda bir şeyler yetiştiriyorduk. Buraya geldiğim için çok şanslıyım. Elimde şu an domatesim, biberim ve patlıcanım var, bunları şimdi ekeceğim. Başkanımıza bostanları yaptığı için çok teşekkür ediyorum" ifadeleirni kullandı.

"İnanılmaz rahatlatıcı, keyif verici bir uğraş"

Moda Bostanı yaz dönemi kullanıcısı Güzin Coşkun ise "Çok mutluyum, harika düşünülmüş bir proje. En çok istediğim şeydi. Çocuklara söyledim, 'Ne olur bana bir yer bulun, toprakla uğraşayım' dedim. Evim de buraya yakın, rahat gelip gidiyorum. İnanılmaz rahatlatıcı, keyif verici bir uğraş. Bu imkanı yarattığı için Başkanımız Mesut Kösedağı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.