Kadıköy’de 23 Nisan: Dört Parkta Şenlik

22.04.2026 10:37  Güncelleme: 11:11
(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dört ayrı parkta düzenleyeceği etkinliklerle kutlayacak. Gün boyu sürecek programlarda çocuklar, sanat, bilim ve eğlenceyle buluşacak.

Kadıköy Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl da ilçenin dört bir yanında düzenlenecek kapsamlı etkinlik programıyla kutlamaya hazırlanıyor. Özgürlük Parkı, Yoğurtçu Parkı, Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı ve Fikirtepe'de bulunan Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı'nda gerçekleştirilecek etkinlikler, gün boyunca çocukları sanat, bilim ve eğlenceyle buluşturacak.

23 Nisan Perşembe günü saat 13.00'te başlayacak programlar akşam saatlerine kadar devam edecek. Etkinlikler kapsamında yüz boyama, karikatür, origami, maske yapımı, seramik, kil ve bez çanta baskı atölyeleri gibi yaratıcı çalışmalar çocukların katılımına açık olacak. Ayrıca bilim deneyleri ve çevre temalı etkinliklerle çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici içerikler sunulacak.

Parklarda gün boyu şenlik

Özgürlük Parkı'nda sahne etkinlikleri öne çıkacak. Hoverboard robot, ressam robot ve paleontoloji atölyeleriyle çocuklar bilim ve teknolojiyle buluşurken; seramik, heykel ve maske atölyeleri yaratıcılığı destekleyecek. Sahne programında Bubble Show, bilim gösterileri ve illüzyon performansları yer alacak. Ayrıca Kadıköy Belediyesi Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi Bizim Çocuklar Tiyatro Ekibi'nin "Geleceğe Yolculuk" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Spor etkinlikleri kapsamında frizbi atölyesi, mini basketbol potası ile atış yarışması, Rugby atölyesi, şut çekme yarışması, survivor parkuru ve 23 Nisan Basketbol Turnuvası düzenlenecek.

Yoğurtçu Parkı'nda ise atölyeler, sahne performansları ve interaktif gösteriler gün boyu sürecek. Bilim gösterileri, dans performansları ve geleneksel oyunların yanı sıra Empati Sahnesi ve Gözler Bağlı Satranç gibi farkındalık etkinlikleri de programda yer alacak. Taş boyama, robot yapımı ve sosis balon atölyeleri de çocukların katılımına açık olacak. Sahrayıcedit 23 Nisan Parkı ile Fikirtepe Şehit Jandarma Er Çağlar Mengü Parkı'nda da atölyelerin yanı sıra ritim çalışmaları, zumba etkinlikleri, bilim gösterileri ve çeşitli sahne performansları gerçekleştirilecek. Tüm parklarda kurulacak şişme oyun alanları ve karnaval parkurları saat 18.00'e kadar açık olacak. Halat çekme, çuval yarışı, seksek ve mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlar da gün boyunca çocuklarla buluşacak.

23 Nisan'a özel sergiler

Kadıköy Belediyesi, bayram kapsamında kültür merkezlerinde iki ayrı sergiye de ev sahipliği yapacak. Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde düzenlenen "1928'den Günümüze Çocuk Dergilerinde 23 Nisan Sergisi" 25 Nisan-14 Haziran günleri arasında ziyaret edilebilecek. Öte yandan Alan Kadıköy'de "Cumhuriyet'in Karikatürcüleri" sergisi 24 Nisan-14 Mayıs günleri arasında sanatseverlerle buluşacak. Sergide, Cumhuriyet gazetesi arşivinden derlenen Cemal Nadir, Ali Ulvi, Ramiz Gökçe, Turhan Selçuk, Münif Fehim, Ayhan Başoğlu, Mim Uykusuz ve Ratip Tahir gibi birçok karikatüristin eserleri yer alacak.

"Tüm çocukları bekliyoruz"

Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarımızın doyasıya eğlenebileceği, birlikte güzel anılar biriktireceği bir bayram olarak kutlamak istiyoruz. Kadıköy'ün farklı noktalarında düzenlediğimiz etkinliklerle tüm çocukları bu coşkuya ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Etkinlik programının detaylarına https://kadikoyapi.kadikoy.bel.tr/261c18781ff849538c3fb4ec524f8043.pdf internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

Kaynak: ANKA

Hürmüz’de gerginlik zirvede İran gemisi ABD ablukasını deldi Hürmüz'de gerginlik zirvede! İran gemisi ABD ablukasını deldi
El Salvador’da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı El Salvador'da MS-13 çetesinin 500 üyesi hakkındaki toplu dava başladı
İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke Listede Türkiye de var İşte İsrail halkının en çok korktuğu 8 ülke! Listede Türkiye de var
Türkiye’nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti
Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump’tan tek cümlelik İran mesajı Ateşkesin bitmesine saatler kala Trump'tan tek cümlelik İran mesajı
Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor Fatih Acer: Bankasürans’ta yeni bir büyüme dönemi başlıyor
Vali Tuncay Sonel’in adının verildiği sokağın tabelası söküldü Vali Tuncay Sonel'in adının verildiği sokağın tabelası söküldü

10:42
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım Tepki gelince kaldırdı
İlçe Milli Eğitim müdüründen silahlı paylaşım! Tepki gelince kaldırdı
10:03
Öcalan’dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir
Öcalan'dan Demirtaş itirazı: Selahattin ne yapabilir?
09:41
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu Bir maddeye muhalefetten destek yok
AK Parti-CHP, sosyal medya yasası için ne konuştu? Bir maddeye muhalefetten destek yok
09:20
Eski vali Tuncay Sonel’e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
Eski vali Tuncay Sonel'e 78 soru soruldu, hepsine aynı yanıtı verdi
09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
