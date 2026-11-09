Kadıköy'de 6 çocuk, trafik denetiminde sürücülere hediye verip lösemiye dikkat çekti

Kadıköy'de 6 çocuk, trafik denetiminde sürücülere hediye verip lösemiye dikkat çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadıköy'de Lösemili Çocuklar Haftası için Bağdat Caddesi'ndeki etkinlikte 6 çocuk, trafik polisi montu ve şapkası giyerek uygulama noktasında araçları durdurdu. Trafik polisleriyle sürücülere hediye veren çocukların etkinliğinde LÖSEV pankartı da açıldı.
Kadıköy'de Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar, trafik polisleriyle birlikte denetime katılarak sürücülere lösemi konusunda farkındalık mesajı verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, Lösemili Çocuklar Vakfının (LÖSEV) katkısıyla Bağdat Caddesi'nin Şaşkınbakkal Işıklar mevkisinde etkinlik düzenlendi.
Trafik polisi montu ve şapkası giyen 6 çocuk, ekiplerle birlikte uygulama noktasında araçları durdurdu. Çocuklar, uygulama sırasında sürücülere hediyeler verdi.
Etkinlikte, cadde üzerinde Lösemili Çocuklar Haftası'na dikkati çeken LÖSEV pankartı da açıldı.
Kaynak: AA
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