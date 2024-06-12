Kadıköy'de Ambulansı Durduran Trafik Magandaları Yakalandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Ambulansı Durduran Trafik Magandaları Yakalandı

Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesen motosikletli iki kişi, ambulansın içinde hasta olduğuna inanmadıklarını söyleyerek hastayı görmek istedi. Ambulans şoförü çaresiz kalarak hastayı göstermek zorunda kaldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12.06.2024 18:01
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Ali AKSOYER/ Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, "Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen E.B. ve M.T yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardıdnan M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bostancı yan yolda 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları "Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardıdnan adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de Ambulansı Durduran Trafik Magandaları Yakalandı - Son Dakika

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