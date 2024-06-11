Ambulansı durdurup içini kontrol edenlerden biri gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de bir ambulansın önünü motosikletle kesen iki kişi içeride hasta olmadığını öne sürerek ambulans şoförüyle tartıştı. Hastanın gösterilmesi üzerine ikna olan şahıslar daha sonra uzaklaştı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Pes dedirten hareketi yapanlardan birisi gözaltına alındı.
Bostancı'da bir motosiklette kasksız yolculuk yapan iki kişi bir ambulansın yolunu keserek içeride hasta olmadığını iddia etti. Siren çalarak hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans sürücüsü çaresiz kalınca kapıyı açarak hastayı gösterdi. O anlar bir başka görevli tarafından görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler birbirini izlerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya paylaşımı yaptı. Koca, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" ifadelerini kullandı.
Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Ambulansın önünü kesen iki şüpheliden Emirhan Baydaroğlu, İstanbul'da gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünü gözaltına alma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.
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