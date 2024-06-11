Ambulansı durdurup içini kontrol edenlerden biri gözaltına alındı - Son Dakika
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Ambulansı durdurup içini kontrol edenlerden biri gözaltına alındı

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İstanbul Kadıköy'de bir ambulansın önünü keserek içinde hasta olup olmadığını kontrol eden iki kişiden biri yakalandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olayın görüntülerini paylaşarak ''Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde.'' ifadelerini kullandı.

11.06.2024 15:52
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İstanbul Kadıköy'de bir ambulansın önünü motosikletle kesen iki kişi içeride hasta olmadığını öne sürerek ambulans şoförüyle tartıştı. Hastanın gösterilmesi üzerine ikna olan şahıslar daha sonra uzaklaştı. Olayın görüntülerinin ortaya çıkmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü. Pes dedirten hareketi yapanlardan birisi gözaltına alındı.

"İÇİNDE HASTA YOK" DİYE DİRETTİLER

Bostancı'da bir motosiklette kasksız yolculuk yapan iki kişi bir ambulansın yolunu keserek içeride hasta olmadığını iddia etti. Siren çalarak hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulans sürücüsü çaresiz kalınca kapıyı açarak hastayı gösterdi. O anlar bir başka görevli tarafından görüntülendi.

BAKAN KOCA: BU 2 ŞAHISTA İNSANLIK GÖREMEYECEKSİNİZ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepkiler birbirini izlerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya paylaşımı yaptı. Koca, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akıl almaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" ifadelerini kullandı.

BİRİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüler üzerine polis harekete geçti. Ambulansın önünü kesen iki şüpheliden Emirhan Baydaroğlu, İstanbul'da gözaltına alındı. Motosiklet sürücüsünü gözaltına alma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Ambulansı durdurup içini kontrol edenlerden biri gözaltına alındı
Kaynak: ANKA

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, İstanbul, Kadıköy, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulansı durdurup içini kontrol edenlerden biri gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Durak: ambulansta hasta olmasına gerek yok. hastaya yetişmek için de gidiyor olabilir. tek taraflı nasıl bir düşünce bu?? ? 118 0 Yanıtla
    Harun Çelik: Bu görüntüleri asla tasvip etmiyorum ama boş yere siren ve çakar açıp kural ihlal edende var arkadaşımdan biliyorum ve sayıları hiçte az değil 9 50 Mehmet KARAGÖZ: Harun Çelik o zaman biz hakettiğimiz gibi yaşıyoruz.. vay be biz bunları hakedecek kadar kötü bir millet olmuşuz. 14 1 Harun Çelik: Haketmiyoruz elbetteki ama kişi çalıştığı işi vicdani ve olması gerektiği gibi yapmıyorsa günahıyla sevabıyla kişi hesap verecek ve denetlemeyen emir komuta zinciri hangi birim olursa olsun denetleme olmalı 7 7 Emir Kozcu: Harun yapılan her kötü şeye kılıf bulmak nedir yaa? Birisi hasta olmadan siren çakar açtı diye herkes önüne gelen her ambulansi durdurup içini kontrol etsin. Bu mu yani mantikli ol azcık. 5 0
  • Bilgehan Göktürk: Biri gözaltında diğeri tatilemi gönderildi.Alın ikisinide en az 6 ay gün yüzü görmesinler.Bunlara verilecek en iyi ceza karanlık hücre cezası olmalı... 35 2 Yanıtla
  • Huseyın bozkırlı: 1 görevi yaptırmama 2kask takmama 3 ters yön 4tehlikeli araç kullanma derken bir kaç ceza makbuzu düzenlenir inşallah ders çıkarırlar 26 0 Yanıtla
  • Mehmet KARAGÖZ: Bunlarla aynı havayı solumak istemezdim elimden gelse... 24 1 Yanıtla
  • Seyithan Koç: terbiyesizler utanmadan sağlık görevlisi kardeşlerimizi yalancı cıkarmaya calışıyorlar ya ambulans ta onların bir yakını olsaydı bişmişkelleye dunerlerdi orda 25 0 Yanıtla
  • Mehmet KARAGÖZ: Şoför ben olaydım ikisinide ezerdim.Bana da güzel okkalı bir ceza verirlerdi bunlar gözaltına alınsa ne olacak arka kapıdan çıkacaklar. 19 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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