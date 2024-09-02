Kadıköy'de 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi düzenlendi - Son Dakika
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Kadıköy'de 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi düzenlendi

Kadıköy\'de 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi düzenlendi

Kadıköy'de 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla miting düzenlendi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da katıldığı mitingde, katılımcılar barış ve eşitlik taleplerini dile getirdi. KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ertuğrul Eroğlu, basın açıklamasında emperyalist güçlerin savaşları körüklediğini belirtti ve barışın savunulmaya devam edileceğini vurguladı.

02.09.2024 00:23
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Kadıköy'de "1 Eylül Dünya Barış Günü" dolayısıyla miting yapıldı.

İskele Meydanı'nda düzenlenen mitinge DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.

Katılımcılar, "Barış ve eşitlik istiyoruz" yazılı pankart açtı, "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" sloganları attı.

KESK İstanbul Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ertuğrul Eroğlu, grup adına yaptığı basın açıklamasında, emperyalist güçlerin yeni savaşların önünü açtığını söyledi.

Eroğlu, 1 Eylül 1939'da Nazilerin Polonya'yı işgal etmesiyle başlayan ve milyonlarca sivilin hayatını kaybetmesine neden olan İkinci Dünya Savaşı'nın üzerinden 85 yıl geçmesine rağmen emperyalist güçlerin halen aynı acımasızlıkla çatışmaları körüklediğini belirtti.

Gazze'de 2 milyon sivilin açlıktan ölmesi pahasına bölgeye insani yardım ulaştırılmasını engellemenin "haklı ve ahlaki" olduğuna inandığını ima eden İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamalarının da bunun son örneklerinden olduğunu dile getiren Eroğlu, "Toplama kampları ve gaz odaları yeni biçimler alarak devam etmektedir. Bir diğer örnek de savaşta dahi hedef olmaması gereken sağlıkçıların, gazetecilerin öldürülmesi ve uluslararası kamuoyunun buna sessiz kalışıdır." diye konuştu.

Savaşın olduğu coğrafyalarda insanlığın tüm kazanımlarının yok edildiğini, tecavüzün, işkencenin ve açlığın işgalci güçlerce yaygınlaştırıldığını belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"Gazze'nin boşaltılması sırasında yaşananlar, insanlığın utanç vesikalarına bir yenisini eklemiştir. Savaşın çıkmasında hiçbir rolü olmayan coğrafyanın emekçi yoksul halkı ise emperyalist yollarla yaratılmış acılar yaşarken saldırılar nedeniyle oluşan açlığa rağmen hala normal bir hayat yaşamaya çalışmaktadır. Bizler dünyada, Orta Doğu coğrafyasında, Kafkasya'da ve ülkemizde barışı savunmaya devam edeceğiz."

Miting, açıklamanın ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi düzenlendi - Son Dakika
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