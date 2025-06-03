Kadıköy'de Çocuk Görüşmesi Kavgası: Eski Eş Tutuklandı

Kadıköy'de, çocuk görüşme günü meselesinden çıkan kavgada eski eşini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Haziran'da Göztepe Mahallesi'nde, boşanan çift arasında sokakta yaşanan kavgaya ilişkin çalışma yaptı.

R.Y. (31) isimli kadın ile eski eşi E.K. (32) arasında, velayeti annede olan 3 yaşındaki çocuğun babasıyla görüşeceği gün nedeniyle anlaşmazlık çıktığı, tarafların aile bireylerinin de dahil olduğu sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü anlaşıldı.

Ekipler, kavga sırasında eski eşini ve bazı kişileri darbeden E.K'yi gözaltına aldı.

E.K, emniyetteki işlemleri sonrası "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.

"Annemi korumak için savurduğum tişört burnuna çarpmış"

Savcılıkça ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen şüpheli, sorgusunda, görüş gününde çocuğunu görmek üzere anne ve babasıyla eski eşinin evine gittiğini söyledi.

Şüpheli E.K, "Oğlum ile eski eşim bahçedeydi. Oğlumu gelmeye ikna etmeye çalıştım, eski eşime gelmek istemezse götürmeyeceğimi söyledim. Eski eşim, çocuğun bizden korktuğunu söyledi. Annesi de araya girerek çocuğa kötü şeyler öğrettiğimizi ifade etti." dedi.

Eski eşinin kendisini tehdit ettiğini öne süren E.K, evden çıkan eski kayınpederinin gözüne yumruk attığını, eski eşi ve ailesinin annesini de darbettiğini savundu.

E.K, "Annemi kurtarmak istediğim sırada eski eşim ve annesi bana yumruk atmaya başladılar. Bu sırada üzerimdeki tişört yırtılarak çıkmış, annemi korumak için savurduğum tişörtüm onun burnuna çarpmış. Annemi boğmaya çalıştığını gördüğüm için E.Y'ye yönelerek kollarına tekme attım." dedi.

Hakim, E.K'nin "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.