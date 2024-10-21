Kadıköy'de, Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Meşale Yakma Töreni ile Başladı

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(İSTANBUL)- Kadıköy Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlediği meşale yakma töreni, İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Meşaleyi Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı öğrenciler ile birlikte yaktı.

Kadıköy Belediyesi'nin Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl düzenlediği meşale yakma töreni, Kadıköy İskele Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Törenine; Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, 24'üncü Dönem CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt'ün yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kadıköy Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, müdürler, mahalle muhtarları, Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri, Kadıköy'de eğitim gören lise öğrencileri ve Kadıköylü vatandaşlar katıldı.

"Cumhuriyetin akla ve bilime dayanan felsefesini anlamak gerekir"

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından konuşma yapan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, cumhuriyeti anlamak için Atatürk'ü anlamak gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin saygıdeğer vatandaşları ve bu değerlerin sonsuza dek bekçisi olan Kadıköylüler, Türkiye Cumhuriyeti ikinci yüzyılına giriyor, ne mutlu bize ki Cumhuriyetimiz 101 yaşında ve daha nicelerini birlikte kutlayacağız. Coğrafi olarak bulunduğumuz konuma bakıldığında Orta Doğu ülkelerinin hak, hukuk ve demokrasi mücadelesini görünce, emperyal güçlerin bölgedeki savaşını görünce iyi ki bu ülkenin bir Mustafa Kemal'i var diyorsunuz. Yürüttüğü başarılı dış politika sayesinde bugün biz tam bağımsız demokratik bir ülkeyiz. Atatürk; 'Yurtta barış dünyada barış' diyerek hem diğer ülkelerin sınırlarına göz dikmemiş hem de kendi sınırlarının saygınlığına, dokunulmazlığına dikkat çekmek istemiştir.

Değerli komşularım sevgili gençler, Cumhuriyet'i anlamak için kuruluşun ve kurtuluşun baş mimarı Atatürk'ü anlamak gerekir. Cumhuriyet'in akla ve bilime dayanan felsefesini anlamak gerekir. Unutmayın ki Atatürk cepheye giderken yanında kitaplarını götüren, Kurtuluş Savaşı mücadelesi verirken aynı zamanda eğitim kongresini toplayan bir liderdi. Çünkü ilerlemenin ancak cehaletle savaşarak, aydınlanmayla ve eğitimle olacağını çok iyi biliyordu. Kendisi de geometri terimlerini Türkçeleştirerek geometri kitabı yazmış, bilimin dilini Türkçeleştirmek istemiş, dilde devrim yaparak aydınlanma ateşini yakmıştır. Ayrıca iyi derecede Fransızca ve Almanca bilirdi. Bir kültür devriminin yanında fabrikalar kurarak üretimde ekonomik bağımsızlığı da hedeflemişti. Sözlerimi bitirirken saygıdeğer şehitlerimizi, Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, 101'inci yaşın kutlu olsun diyorum."

Konuşmasının ardından Kösedağı, bir hafta boyunca yanacak olan meşaleyi öğrencilerle birlikte yaktı. Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu'nun marşları ile renk kattığı törende, vatandaşlar marşlara bayraklarıyla eşlik etti.

Cumhuriyet Bayramı coşkusu Kadıköy Belediyesi Cumhuriyet Bandosu ile bir hafta boyunca Kadıköy'ün sokaklarında olacak. Kadıköy'ün mahallelerinde 21 Ekim Pazartesi günü başlayan bandosu, bir hafta boyunca Cumhuriyet marşları eşliğinde bayrak dağıtımı yapacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en önemli etkinliği bu yıl da "Cumhuriyet Yürüyüşü" olacak. Bağdat Caddesi Suadiye ışıklarda saat 19.00'da başlayacak yürüyüş, Göztepe ışıklarda son bulacak. Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet TIR'ı ve kortejin geçişi, caddenin farklı noktalarına kurulan dev ekranlardan canlı olarak izlenebilecek.