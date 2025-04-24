Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 6,2 büyüklüğündeki depremde, Kadıköy'deki tekel bayisinde çalışan kişinin masadan atlayarak dışarı kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kuşdili Caddesi'ndeki tekel bayisinde dünkü deprem sırasında, kasadaki görevli masadan atlayıp dışarıya yöneldi. İçeride bulunan müşteriler ise şaşkınlıkla durumu izledi.
O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Kadıköy’de Deprem Anı Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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