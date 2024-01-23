Kadıköy\'de Drone Destekli Trafik Denetiminde Yayalara Cezalar Kesildi

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Kadıköy'de, drone destekli trafik denetiminde trafik ışıklarına uymadığı belirlenen yayalara para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile sivil polislerin Kadıköy Rıhtım Caddesi Haldun Taner Sahnesi önünde yaptığı denetimde trafik ışıklarına uymayan yayalar tespit edildi.
Denetimde, kırmızı ışıkta karşıya geçen 13 kişiye 690'ar lira ceza kesildi.
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