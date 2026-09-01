Kadıköy\'de Dünya Barış Günü yürüyüşü: Boğa Heykeli\'nden Rıhtım Meydanı\'na barış çağrısı

Kadıköy'de, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde Kadıköy Boğa Heykeli önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde taşıdıkları pankartlar eşliğinde Rıhtım Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yanı sıra siyasi parti, sendika, meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Rıhtım Meydanı'nda grup adına basın açıklaması yapan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, 2. Dünya Savaşı'nın başlangıç günü olan 1 Eylül'ün, barış mücadelesindeki tarihsel önemine dikkati çekti.

Arslanoğlu, Meclis'te kabul edilen ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak adlandırılan düzenlemenin barış adına bir başlangıç olduğunu belirtti.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.