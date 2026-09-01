Kadıköy'de Dünya Barış Günü yürüyüşü: Boğa Heykeli'nden Rıhtım Meydanı'na barış çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy'de Dünya Barış Günü yürüyüşü: Boğa Heykeli'nden Rıhtım Meydanı'na barış çağrısı

Kadıköy\'de Dünya Barış Günü yürüyüşü: Boğa Heykeli\'nden Rıhtım Meydanı\'na barış çağrısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Kadıköy'de yürüyüş düzenlendi. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Boğa Heykeli önünde toplanan katılımcılar, pankartlarla Rıhtım Meydanı'na yürüdü. Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yanı sıra siyasi parti, sendika, meslek odası ve STK temsilcileri katıldı. Basın açıklamasında, çerçeve yasa barış adına bir başlangıç olarak değerlendirildi.

Kadıköy'de, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri öncülüğünde Kadıköy Boğa Heykeli önünde bir araya gelen katılımcılar, ellerinde taşıdıkları pankartlar eşliğinde Rıhtım Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın yanı sıra siyasi parti, sendika, meslek odası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Rıhtım Meydanı'nda grup adına basın açıklaması yapan DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, 2. Dünya Savaşı'nın başlangıç günü olan 1 Eylül'ün, barış mücadelesindeki tarihsel önemine dikkati çekti.

Arslanoğlu, Meclis'te kabul edilen ve kamuoyunda "çerçeve yasa" olarak adlandırılan düzenlemenin barış adına bir başlangıç olduğunu belirtti.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Meral Danış Beştaş, Dünya Barış Günü, Tuncer Bakırhan, Milletvekili, DEM Parti, Demokrasi, İstanbul, Sendika, Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Dünya Barış Günü yürüyüşü: Boğa Heykeli'nden Rıhtım Meydanı'na barış çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

23:04
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi Ölü ve yaralılar var
ABD ve İran arasındaki çatışmalar alevlendi! Ölü ve yaralılar var
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
21:16
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi
İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
20:19
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
20:07
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 23:22:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Dünya Barış Günü yürüyüşü: Boğa Heykeli'nden Rıhtım Meydanı'na barış çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement