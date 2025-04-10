Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu İçin Dayanışma Konseri Düzenlendi

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - İstanbul Kadıköy'de, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemler nedeniyle tutuklanan arkadaşlarına destek vermek için "Gençlik Dayanışma Konseri" düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, konserde "Diktatör Erdoğan" dövizi taşıdıkları gerekçesiyle 3 öğrenci tutuklandı.

Üniversite öğrencileri, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen eylemler gerekçesiyle tutuklanan arkadaşları için Kadıköy'de bir araya geldi.

"Gençlik Dayanışma Sahnesi" adıyla düzenlenen dayanışma konserine çok sayıda sanatçı katıldı. Buluşma öncesinde öğrenciler, Kadıköy İskele'de toplanarak konserin yapılacağı Festival Park'a polis ablukası altında yürüdü.