Kadıköy'de Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı - Son Dakika
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Kadıköy'de Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

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Kadıköy'de seyir halindeki hafif ticari araçta bulunan skuter bataryalarının alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürüldü.

15.08.2024 03:49
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Kadıköy'de, iddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araçla taşınan skuter bataryaları alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler ticari aracı sararken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Zühtüpaşa Mahallesi, Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde seyir halindeki hafif ticari araçta çıktı. İddiaya göre, hafif ticari araç içerisinde taşınan skuter bataryaları bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan araca müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kullanılmaz hale gelen hafif ticari araç, çekici ile kaldırıldı. Aracın yandığı anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy\'de Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

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