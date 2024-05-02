Kadıköy'de İBB'nin alt yapı çalışmaları sırasında rögar kapağı patladı, yollar göle döndü - Son Dakika
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Kadıköy'de İBB'nin alt yapı çalışmaları sırasında rögar kapağı patladı, yollar göle döndü

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Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin ortak çalışması sırasında rögar kapağı patladı. Yollar ve caddeler adeta göle döndü. Olay nedeniyle araç trafiği oluştu.

02.05.2024 11:40  Güncelleme: 11:44
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Kadıköy'de İBB'nin alt yapı çalışmaları sırasında rögar kapağı patladı, yollar göle döndü

İSTANBUL - Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin ortak çalışması sırasında rögar kapağı patladı. Yollar ve caddeler adeta göle döndü.

Olay, Kadıköy Göztepe Mahallesi, Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde 30 Nisan tarihinde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve İSKİ'ye ait ekiplerin ortak yürüttüğü alt yapı çalışmaları sırasında yapılan bir hata nedeniyle rögar kapağı patladı. Rögarın patlamasıyla birlikte caddeler ve yollar sular altında kalarak göle döndü. Yaşanan olay nedeniyle araç trafiği oluştu. Mahalle esnaflarından Murat Köse, "Ben 50 yıldır buradayım. Bakım yapılmadı. Şimdi bakım yapılıyor ama patlama oluyor" dedi.

Kadıköy\'de İBB\'nin alt yapı çalışmaları sırasında rögar kapağı patladı, yollar göle döndü
Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy, İSKİ, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de İBB'nin alt yapı çalışmaları sırasında rögar kapağı patladı, yollar göle döndü - Son Dakika
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