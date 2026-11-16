Kadıköy'de kadını ateşe vererek yaralayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Kadıköy'de kadını ateşe vererek yaralayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi

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Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi, Kadıköy'de bir kadına yanıcı madde döküp ateşe vererek yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Heyet, önce 16 yıl hapis cezasına hükmettiği sanığa pişmanlık ve sabıkasızlık nedeniyle indirim uyguladı.

Kadıköy'de, yüzüne yanıcı madde döküp ateşe verdiği kadını yaraladığı iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Sibel Arya Geriş, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanık Geriş ile taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanık Geriş hakkında, "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Geriş'i "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan önce 16 yıl hapis cezasına hükmetti.

Heyet, ardından sanığın pişmanlığı ve sabıkasının bulunmaması sebebiyle takdiri indirim uyguladı.

Tutuklu sanık Geriş'in 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

İddianameden

Tutuklu sanık Sibel Arya Geriş'in (28), Kadıköy'de bir mekanın önünde arkadaşlarıyla oturan müşteki Gözde Yılmaz'ın (31) arkasından gelip başına ve yüzüne doğru sıvı yanıcı maddeyi döktükten sonra ateşle yakması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sonucunda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olayın ardından yüzü, boynu ve gövdesinin bir kısmı yanan müştekinin kurtulmak için olanak bulamadığı belirtilmişti.

Hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda Yılmaz'ın 2. derecede yanıkları olduğu, yaşamını tehlikeye sokan bir durumunun ise bulunmadığı aktarılmıştı.

Sanığın eylemini müştekinin sevgilisinden uzak durması niyetiyle işlediği kaydedilen iddianamede, Geriş'in "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

Kaynak: AA
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