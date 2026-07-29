Kadıköy'de Rıhtım Camisi İnşaatına Başlandı - Son Dakika
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Kadıköy'de Rıhtım Camisi İnşaatına Başlandı

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Kadıköy Rıhtım Camisi'nin yapımına ilk kazık çakıldı. Camii, 7 bin kişilik ibadet alanı sunacak.

Kadıköy'de 7 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Kadıköy Rıhtım Camisi'nin yapımına ilk kazığın çakılmasıyla başlandı.

Caminin derneğinde basın mensuplarına açıklama yapan Kadıköy Rıhtım Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya, uzun yıllardır yapılan çalışmaların ardından bugün inşaat çalışmasına başlandığını söyledi.

Kaya, "2015 yılında başlayan planlama süreci ve ardından gelen hukuki süreçler hamdolsun netliğe kavuştu. Diyanet İşleri Başkanlığımıza ait bir camiyi, sosyal ve kültürel tesisleriyle birlikte bir yaşam alanı olarak inşa etme sürecini bugün resmen başlatmış oluyoruz. Bugün sadece bir kazma vuruyoruz. Türkiye'de biraz fazla ilgi gördüğü için buna hamdediyoruz." dedi.

Osmanlı mimarisini bugüne taşıyan cami projesiyle Kadıköy'e sadece bir ibadethane, bir namaz kılma yeri değil, aynı zamanda bir sosyal ve kültürel tesis kazandıracaklarını dile getiren Kaya, "Sanat atölyeleriyle, kütüphanesiyle, konferans salonlarıyla, aşeviyle, taziye eviyle, 4-6 yaş Kur'an kursuyla bir kompleks yapacağız. İstanbul'umuzla, Kadıköy'ümüzle birlikte bütün millet olarak el birliğiyle yoğuracağımız bir medeniyet eserini inşa edeceğiz. Mimari olarak Rıhtım Camimiz, geleneksel Osmanlı mimarisinin bugüne taşınan bir versiyonu olacak. İstanbul'umuza ve Kadıköy'ümüze değer katacağına inanıyorum. Muhteşem eserimiz, 4 minareli olacak, arkadakiler 3 şerefeli, öndekiler ise 2 şerefeli" diye konuştu.

Caminin yapılacağı alanda Dernek Başkan Yardımcısı İsrafil Kömürcü ile incelemelerde bulunan Kaya, burada yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"Kadıköy Rıhtım Camisi'nin yapıldığı alandayız. Gördüğünüz gibi ilk kazmayı vurduk. Öncelikle zemin iyileştirmesi yapılacak. Alana 2100'e yakın kazık çakılacak buraya. Zemin güçlendirmesi için 6000'e yakın da jet grout çakılacak. İstanbul'un muhtemel bütün deprem riskleri de dikkate alınarak önce zemin güçlendirilmiş olacak. Bu zemin iyileştirmeden sonra da bizim ilk hedefimiz, buradaki otoparkı en kısa zamanda Kadıköy halkımızın hizmetine açmak ve ondan sonra da cami inşaatımızı hızlı bir şekilde ve süratle tamamlamak."

Kaya, cami projesinin yaklaşık 3 yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü belirterek, "Müteahhit bize 3 yıl gibi bir süre ifade etti. Ancak geleneğimizde genellikle müteahhidin verdiği tarihin ne kadar gecikeceği konuşulur. Bizim en büyük hayalimiz ise bu süreyi mümkün olduğu kadar erkene çekmek." ifadelerini kullandı.

Aynı anda 7 bin kişinin namaz kılabileceği, 750 araçlık kapalı ve 300 araçlık açık otopark alanına sahip olacak caminin yapımına ilk fore kazığın çakılmasıyla başlandı.

Kaynak: AA

Kadıköy, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Rıhtım Camisi İnşaatına Başlandı - Son Dakika

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