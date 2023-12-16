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Kadıköy'de şiddetli rüzgarın etkisiyle inşaat paneli kaldırıma devrildi - Son Dakika
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Kadıköy'de şiddetli rüzgarın etkisiyle inşaat paneli kaldırıma devrildi

Kadıköy'ün Bağdat Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle yıkılacak olan 5 katlı binanın etrafındaki inşaat paneli kaldırıma devrildi. Kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Kadıköy\'de şiddetli rüzgarın etkisiyle inşaat paneli kaldırıma devrildi
16.12.2023 - 22:22,
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KADIKÖY, Bağdat Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle, yıkılacak olan 5 katlı binanın etrafındaki 4 metrelik inşaat paneli kaldırıma devrildi. O anda kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yıkılacak olan 5 katlı bir binanın etrafındaki inşaat panelleri şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırıma devrildi. O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler binanın ve devrilen panelin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırımda bulunan çok sayıda skuter devrilen panelin altında kaldı. Tedbir amaçlı binanın yanındaki sokağın bir şeridi trafiğe kapatıldı. Ekipler, devrilen paneli kaldırmak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA
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Suadiye, Bağdat, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadıköy'de şiddetli rüzgarın etkisiyle inşaat paneli kaldırıma devrildi - Son Dakika
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