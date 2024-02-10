Kadıköy\'de Torununu Kurtarmak İsterken Hayatını Kaybeden Kadının Kaza Anı Kamerada

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Akaryakıta bir okkalı zam daha

8 Şubat günü İstanbul Kadıköy'de, 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber cadde üzerinde yürüyen 64 yaşındaki İlgün Kölege, bir anda tramvay yoluna giren torunu Adem Ç.'yi iterek son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti. O korkunç kaza anları anbean kayda geçti.

TORUNUNUN HAYATINI KURTARDI

Kölege'nin 4 yaşındaki torunu ise çevredekiler tarafından hemen korumaya alındı. Olayın şokuyla ne olduğunu anlamaya çalışan çocuğu sakinleştirmek için herkes seferber oldu. Olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ise iyi.

TRAMVAY SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tramvay sürücüsü K.T.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli sürücü emniyetteki işlemlerinin ardından taksirle öldürme suçundan adliyeye sevk edildi.

SANİYE SANİYE KAZA ANI

Görüntülerde tramvay yoluna giren torununu iterek kurtaran babaannenin tramvayın altında kaldığı görülüyor.