Kadıköy'de Torununu Kurtarırken Hayatını Kaybeden İlgün Kölege Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kadıköy'de Torununu Kurtarırken Hayatını Kaybeden İlgün Kölege Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kadıköy'de 4 yaşındaki torununu tramvayın altında kalmaktan kurtarırken hayatını kaybeden İlgün Kölege, Zühtüpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Tramvay sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.02.2024 20:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KADIKÖY'de 4 yaşındaki torununu, tramvayın altında kalmaktan kurtarırken hayatını kaybeden 64 yaşındaki İlgün Kölege Zühtüpaşa Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Küçükyalı Mezarlığında toprağa verildi.

Kadıköy Bahariye Caddesi'nde 4 yaşındaki torunu Adem Ç. ile beraber yürüyen İlgün Kölege (64), tramvay yoluna giren torununu iterek son anda tramvayın altında kalmaktan kurtardı. Torununu kurtaran Kölege tramvayın altında kaldı. Tramvayın altından çıkarılarak hastaneye kaldırılan Kölege yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 64 yaşında hayatını kaybeden İlgün Kölege için bugün Kadıköy Zühtüpaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, sevenleri ve arkadaşları katıldı. Dua ve helallik alındı. Kölege, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eşi Mehmet Kölege, Çok üzgünüm, olmayacak bir şey oldu. Kadıköyde yaşamadığımız bir şey yaşadık. Söyleyecek bir şey yok, kelimeler yetersiz kalıyor dedi. Cenazeye katılan mahalle Muhtarı Serap Tuncer ise Elim bir trafik kazasında kaybettik. Çok üzgünüz. Torunu ile birlikte alışverişe gitmiş. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir komşumuzdu diye konuştu.

Adliyeye sevk edilen tramvay sürücüsünün adli kontrol şartıyla serbest kaldığı öğrenildi.

Kadıköy\'de Torununu Kurtarırken Hayatını Kaybeden İlgün Kölege Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim
    22:31 Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı: Formatı değiştirelim

    RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.

  • Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, aday tanıtım toplantısında konuştu
    22:00 Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, aday tanıtım toplantısında konuştu

    Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.

  • Maç sonu sinirler gerildi! Okan Buruk ve Çağdaş Atan burun buruna geldi
    21:30 Maç sonu sinirler gerildi! Okan Buruk ve Çağdaş Atan burun buruna geldi

    Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.

  • Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak İstifa Etti
    21:09 Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak İstifa Etti

    Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi nedeniyle tepki gören Cumhurbaşkanı Katalin Novak, hata yaptığını belirterek görevinden istifa etti. Başbakan Viktor Orban ise tepkilere karşı anayasal düzenleme önerisinde bulunacağını açıkladı.

  • AK Partili Aziz Yeniay, silahlı saldırı anını anlattı: 20 metre mesafeden ateş edildi, salon ağzına kadar doluydu
    20:54 AK Partili Aziz Yeniay, silahlı saldırı anını anlattı: 20 metre mesafeden ateş edildi, salon ağzına kadar doluydu

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.

  • Aslan sahasında kükredi! Galatasaray RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi
    20:49 Aslan sahasında kükredi! Galatasaray RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi

    Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.

  • Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu
    20:11 Hatay'da 9 gündür kayıp olan hamile kadın ve 2 çocuğunun cesedi toprağa gömülü halde bulundu

    Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.

  • Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz
    19:21 Erdoğan'dan AK Parti programına saldırıyla ilgili ilk açıklama: Seçim sürecini zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz

    AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahariye, Kadıköy, Adliye, Trafik, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Torununu Kurtarırken Hayatını Kaybeden İlgün Kölege Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 22:56:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Torununu Kurtarırken Hayatını Kaybeden İlgün Kölege Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement