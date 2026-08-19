Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu

Kadıköy\'de Uyuşturucu Operasyonu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polis, durdurduğu otomobilde 79,80 gram marihuana, 9 gram kokain ve 78.900 lira ele geçirdi.

KADIKÖY'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yapıldı. Aramada 79,80 gram marihuana, 9 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 78 bin 900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü S.S. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Ağustos Pazartesi günü Rasimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında S.S.'nin kullandığı otomobil durduruldu.

OTOMOBİLDEN KOKAİN VE MARİHUANA ÇIKTI

Polis ekiplerinin S.S.'nin aracında yaptığı aramada 79,80 gram marihuana, 9 gram kokain ve 78 bin 900 lira ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ile paraya el konulurken, S.S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Kadıköy, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de tonlarca nükleer madde bulundu Suriye'de tonlarca nükleer madde bulundu
Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını Polis 1 saatte zor ikna etti Bursa’da pompalı tüfekli ev baskını! Polis 1 saatte zor ikna etti
Ebola salgını yayıldı, DSÖ’den hükümetlere acil çağrı geldi Ebola salgını yayıldı, DSÖ'den hükümetlere acil çağrı geldi
Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma Tesettürlü kadınlara hakaret videolarına soruşturma
Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt adli kontrolle serbest bırakıldı
BAE, İran’la ticari faaliyetleri askıya aldı BAE, İran'la ticari faaliyetleri askıya aldı

20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:09
İBB davasında İmamoğlu ile ’rüşvet istediği’ iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
İBB davasında İmamoğlu ile 'rüşvet istediği' iddia edilen sanıklar arasında büyük yüzleşme: Alçak adam...
19:34
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
Adana’da alacak verecek kavgası kanlı bitti: Baba ve oğlu öldü, anne yaralı
19:25
Beyaz Saray’ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
Beyaz Saray'ı karıştıran dedikodu: Donald Trump ile asistanı Natalie Harp arasında aşk iddiası
18:55
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
Saçını örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu
18:46
DEM Parti’den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
DEM Parti'den Diyarbakır’da 4 eş başkan hakkında geçici uzaklaştırma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 21:35:08. #7.12#
SON DAKİKA: Kadıköy'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.