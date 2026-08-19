Kadıköy\'de Uyuşturucu Operasyonu

KADIKÖY'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yapıldı. Aramada 79,80 gram marihuana, 9 gram kokain ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 78 bin 900 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü S.S. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Ağustos Pazartesi günü Rasimpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik denetim yaptı. Denetim sırasında S.S.'nin kullandığı otomobil durduruldu.

OTOMOBİLDEN KOKAİN VE MARİHUANA ÇIKTI

Polis ekiplerinin S.S.'nin aracında yaptığı aramada 79,80 gram marihuana, 9 gram kokain ve 78 bin 900 lira ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler ile paraya el konulurken, S.S. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.S., çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.