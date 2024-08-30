Kadıköy'de Zafer Bayramı Coşkusu

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(İSTANBUL) - Kadıköy'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında düzenlenen 'Klasik Otomobillerle Caddede Zafer Konvoyu'na katılan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, "Buradan tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetle anıyoruz" dedi.

Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümü Kadıköy'de coşkuyla kutlanıyor. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması ile başlayan kutlamalar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

102'nci yıl için 102 klasik otomobil

Etkinlikler kapsamında İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) üyeleri tarafından organize edilen Zafer Konvoyu düzenlendi. Klasik otomobil sahipleri, sabah saatlerinde Kadıköy Belediyesi Başkanlık Binası önünde toplandı. Zaferin yıl dönümü dolayısıyla 102 klasik araç, saat 11.30'da belediye binasından başlayarak Hasanpaşa, Kızıltoprak, Kalamış Caddesi, Ahmet Mithat Efendi Caddesi, Operatör Cemil Topuzlu Caddesi, Çetin Emeç Bulvarı ve Bostancı güzergahı üzerinde zafer sürüşü yaptı. Klasik otomobillerin Bağdat Caddesi'nden geçişi Kadıköylülere nostaljik anlar yaşattı.

Klasik Otomobillerle Caddede Zafer Konvoyu'na katılan Kösedağı, "Bugün 30 Ağustos, bugün işgalci güçlerin Anadolu topraklarından bir daha gelmemek üzere çıktıkları günün 102. yıl dönümü, buradan tekrar Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetle anıyoruz. Bugün bizim için çok özel bir gün biz de Kadıköy belediyesi olarak geleneksel hale gelen klasik otolarımızla Bağdat Cadde'mizde bir tura çıkacağız. Bu günü bütün komşularımızla beraber kutlayacağız" diye konuştu.

İlber Ortaylı, Zafer Bayramı'nın tarihsel önemini paylaşacak

Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği bir diğer etkinlik ise "Büyük Zaferin Yıldönümünde Büyük Buluşma" başlığı altında gerçekleştirilecek. Bugün saat 16.00'da Caddebostan Kültür Merkezi'nin Büyük Salonu'nda Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kurtuluş Savaşı'nı ve Zafer Bayramı'nın tarihsel önemini katılımcılarla paylaşacak.

Karikatürlerle "Yaşasın Cumhuriyet" sergisi

Kutlamalar kapsamında karikatür sanatçısı Hicabi Demirci'nin eserlerinin yer aldığı "Yaşasın Cumhuriyet" sergisi de ziyarete açılacak. Caddebostan Kültür Merkezi'nin Büyük Salon Fuaye Alanı'nda görülebilecek sergi, 10 Eylül Salı gününe kadar sanatseverleri bekliyor olacak.

Uluslararası Kalamış Yaz Festivali'nde iki konser

Bu yılki 30 Ağustos Zafer Bayramı, Uluslararası Kalamış Yaz Festivali'nde unutulmaz anlara ev sahipliği yapacak. Festivalde saat 19.30'da "Mojave" grubu sahne alacak. Mojave'nin ardından saat 21.00'de "Madrigal" konseri ile gece devam edecek.