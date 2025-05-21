Kadıköy'deki Bıçaklı Saldırı: Takipsizlik Kararı - Son Dakika
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Kadıköy'deki Bıçaklı Saldırı: Takipsizlik Kararı

21.05.2025 17:29
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Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan bıçakla ilgili takipsizlik kararı.

KADIKÖY'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi'nin(15) ölümüne ilişkin B.B.'nin cinayette kullandığı bıçakla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Suç aletinin niteliğine ilişkin ayrı dosyadan yürütülen soruşturmada kriminal raporuna istinaden nitelik yönünden değerlendirme yapılarak takipsizlik kararı verilmiştir. Suça sürüklenen çocuk B.B.'nin olayda kullandığı bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Kadıköy'deki tarihi bit pazarında 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava sürecinde B.B. hakkında ayrıca 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan yeni soruşturma yürütüldü. Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne neden olan bıçakla ilgili İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde inceleme yapıldı. Hazırlanan raporda, bıçağın 10.3 santimetre uzunluğunda, tek ağızlı, sivri uçlu, oluksuz, sırtı küt, yeşil plastik kabzalı olduğu kayıtlara geçti. Cinayette kullanılan bıçakla ilgili hazırlanan raporda, bıçağın taşımakta olduğu nitelikler bakımından 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' da belirtilen yasak niteliği taşıyan bıçaklardan olmadığı belirtilerek B.B. hakkında 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan takipsizlik kararı verdi. Konuyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı bir açıklama yapıldı.

'HUKUKİ SÜREÇ TİTİZLİKLE DEVAM EDİYOR'

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 24 Ocak 2025 tarihinde öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi olayında, B.B.'den ele geçirilen suç aletine ilişkin 'Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan soruşturma yürütüldüğü belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarı'nın 7 Mayıs 2025 tarihli raporuna göre, olayda kullanılan bıçağın 6136 sayılı kanunun 4. maddesinde yasak kapsamında değerlendirilen bıçaklardan olmadığı bildirildi. B.B. hakkında Mattia Ahmet Minguzzi'ye yönelik 'Kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianamenin İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulduğu ve yargılamanın sürdüğü ifade edildi. Yapılan haber ve sosyal medya paylaşımlarında takipsizlik kararıyla ilgili 6136 sayılı yasa ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu arasında teknik bir ayrım olduğu belirtilerek, bıçağın 6136 sayılı yasa kapsamında belli şekil, boyut ve türdeki silahları kapsayıp, Türk Ceza Kanunu'nda suç aleti olarak kullanılan herşeyin silahtan sayıldığı ifade edildi. Suç aletinin niteliğine ilişkin ayrı dosyadan yürütülen soruşturmada kriminal raporuna istinaden nitelik yönünden değerlendirme yapılarak takipsizlik kararı verildiği, B.B.'nin olayda kullandığı bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmadığı ifade edildi. Açıklamada davanın devam ettiği ve hukuki sürecin titizlikle sürdürüldüğü de belirtildi.

Kaynak: DHA

Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadıköy'deki Bıçaklı Saldırı: Takipsizlik Kararı - Son Dakika

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